Usa ka Gabii sa Rossi's: Usa ka Pagtilaw sa Italy sa Seasons Restaurant

Ang maluho nga restawran sa Seasons sa InterContinental hotel sa Ballsbridge, Dublin 4 nagtanyag usa ka lahi nga kasinatian sa pagpangaon sa Italyano karong bulana. Ang executive head chef nga si Alberto Rossi, nga gikan sa Italy, nagdala sa iyang kahanas ug gugma sa Italian cuisine sa menu. Ang mga miyembro sa The Irish Times Food & Drink Club adunay eksklusibong higayon sa pagtambong sa usa ka kalihokan nga gitawag og "An Evening at Rossi's" sa Setyembre 21 sa 6:30pm.

Ang kalihokan adunay usa ka lima ka kurso nga menu sa pagtilaw nga giinspirar sa rehiyonal nga mga pagkaon nga Italyano. Ang mga bisita makatagamtam sa usa ka antipasti nga pagpili nga gisilbihan sa estilo sa pamilya, gisundan sa primi, main course, ug dessert, nga adunay mga kapilian nga anaa sa matag kurso. Gawas pa sa nindot nga pagkaon, usa ka welcome drink, mga pares sa bino, ug usa ka dessert cocktail ang isilbi. Si Chef Rossi mismo ang magpresentar sa matag putahe, maghisgot sa kasaysayan ug konteksto niini.

Sigurado nga sikat ang kalihokan, busa limitado ang mga tiket. Kadtong interesado mahimong magpareserba sa ilang lugar pinaagi sa pag-klik sa gihatag nga link. Nagsaad kini nga usa ka dili makalimtan nga gabii sa tinuud nga linuto sa Italya, nga gihimo nga labi ka espesyal sa personal nga paghikap ni Chef Rossi.

Nakadaog nga mga Premyo para sa mga Miyembro sa Klub sa Pagkaon ug Ilimnon

Ang mga subscriber sa The Irish Times Food & Drink Club adunay kahigayonan nga makadaog og duha ka talagsaong premyo karong buwana sa Co Wicklow. Ang una nga premyo naglakip sa usa ka 10-kurso nga menu sa pagtilaw alang sa duha sa The Strawberry Tree nga restawran sa BrookLodge & Macreddin Village sa Aughrim, gisundan sa usa ka gabii nga pagpabilin. Ang ikaduhang premyo nagtanyag og usa ka tibuok gabii nga pagpuyo alang sa duha sa The Sally Gap Bar & Brasserie sa lima ka bituon nga Powerscourt Hotel Resort & Spa, nga kompleto sa tulo ka kurso nga panihapon ug pamahaw. Ang mga interesado nga indibidwal mahimong makaapil sa mga kompetisyon pinaagi sa pag-klik sa gihatag nga mga link.

Congratulations kang Edel Troy, winner sa overnight stay alang sa duha sa The Eccles Hotel & Spa sa Glengarriff, Co Cork, ug kang Gerry Murphy, winner sa panihapon alang sa upat sa Neighborhood restaurant sa Naas, Co Kildare. Kini nga mga swerte nga mananaog sa walay duhaduha makatagamtam sa talagsaon ug maanindot nga mga kasinatian sa pagpangaon niining mga inila nga mga establisemento.

Dugang Balita sa Pagkaon ug Pag-inom

Niining hinapos sa semana sa Irish Times Magazine, ang chef ug restaurateur nga si Sunil Ghai mipaambit sa mga resipe gikan sa iyang bag-ong cookbook, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Gipakita usab sa magasin ang usa ka artikulo ni Corinna Hardgrave, kinsa nagtuo nga nakadiskubre siya usa ka bag-ong Michelin star contender sa lungsod sa Kilkenny. Si John Wilson nagpadayon sa pagpangita sa mga Bordeaux nga bino sa usa ka badyet. Dugang pa, si Grainne O'Keefe ug Lilly Higgins naghatag og mga resipe alang sa kinasingkasing nga mga pagkaon sa tingdagdag sa magasin.

Para sa pinakabag-o nga balita sa pagkaon ug ilimnon, feature, ug lamian nga mga resipe, hinumdomi ang pagbisita sa irishtimes.com/food. Kung gusto nimong ipaambit ang kalipay sa The Irish Times Food & Drink Club sa imong mga minahal, mahimo silang moapil pinaagi sa pagsunod sa gihatag nga link. Magpabilin nga konektado kanamo sa Facebook ug Instagram alang sa mga update ug makatagbaw nga litrato sa pagkaon.

Tinubdan:

- Ang Irish Times Food & Drink Club

– irishtimes.com/food