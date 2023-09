Pagpraktis nga Gibase sa Ebidensya ug ang Ebolusyon sa Dili Makahulat sa Pagkat-on nga Programa

Dili Makahulat sa Pagkat-on, ang programa sa digital nga edukasyon sa War Child alang sa mga bata nga naapektuhan sa panagbangi, kanunay nga gigiyahan sa siyentipikong ebidensya. Bisan pa, aron maisip nga tinuud nga "binase sa ebidensya," ang usa ka interbensyon kinahanglan nga makab-ot ang piho nga mga pamatasan. Pinaagi sa usa ka dako nga pagtuon sa Uganda, ang Can't Wait to Learn nakab-ot na karon kini nga mga criteria, nga nagtimaan sa usa ka kulbahinam nga ebolusyon alang sa programa.

Ang praktis nga nakabase sa ebidensya mao ang konsepto nga ang mga buhat sa trabaho, sama sa pag-atiman, edukasyon, o suporta sa psychosocial alang sa mga bata, kinahanglan nga ibase sa ebidensya sa siyensya. Naglangkit kini sa paggamit sa higpit nga mga proseso sa panukiduki aron pamatud-an ang epekto sa mga interbensyon, kaysa magsalig sa tradisyon, intuwisyon, o personal nga kasinatian. Ang mga organisasyon sa pagtabang kinahanglan nga andam nga manubag sa ilang kaugalingon aron masiguro nga dili sila makahatag labi pa nga kadaot kaysa sa kaayohan.

Ang pamaagi nga nakabase sa ebidensya nagsugod sa mga interbensyon nga gipailalom sa siyentipikong panukiduki, sama sa mga pagsusi sa posibilidad o kontroladong mga pagsulay. Ang mga nahibal-an gikan sa kini nga mga pagtuon gigamit aron ipahiangay ug mapaayo ang pamaagi kung kini dili sigurado o dili igo. Kung positibo ang mga nahibal-an, ang interbensyon nagpadayon sa sunod nga yugto sa pagtimbang-timbang.

Ang Can't Wait to Learn miagi sa randomized controlled trial sa Uganda sa miaging 18 ka bulan. Ang pagtuon naglakip sa 1507 ka bata gikan sa 30 ka eskwelahan sa Isingiro District. Katunga sa mga eskwelahan mipuli sa regular nga English ug math nga mga leksyon sa Can't Wait to Learn aron direktang itandi ang pagkaepektibo niini. Ang mga resulta sa pagtuon, nga ipatik sa dili madugay sa usa ka siyentipikong journal, nagpakita nga ang Can't Wait to Learn dili lamang mas maayo kay sa standard nga edukasyon apan mas labaw pa sa kadaghanan sa mga programa sa EdTech nga gigamit sa susama nga mga setting.

Kini nga pagsulay sa Uganda nagpalig-on sa Can't Wait to Learn isip usa ka bug-os nga programa nga nakabase sa ebidensya. Kabahin kini sa usa ka koleksyon sa 10 nga panukiduki sa panukiduki nga gihimo sa War Child sa mga nasud sama sa Chad, Jordan, Lebanon, ug Sudan sukad sa pagsugod sa programa. Sa Sudan, nakaplagan sa usa ka pagtuon nga ang mga bata nag-uswag halos duha ka pilo sa matematika ug dul-an sa tulo ka pilo nga mas daghan sa pagbasa kon itandi sa programa sa gobyerno sa pagkat-on alang sa mga bata nga wala magtungha.

Kini nga milestone sa Uganda nagtimaan sa pagsugod sa scaling journey sa Can't Wait to Learn. Subay sa localization approach, ang pagpatuman sa programa gitugyan ngadto sa lokal nga munisipyo. Pinaagi sa pagpaambit kung unsa ang molihok ug kung unsa ang dili pinaagi sa panukiduki, ang Can't Wait to Learn nagtumong sa pagpauswag sa makahuluganon nga pag-uswag padulong sa paghatag libre, patas, ug kalidad nga edukasyon alang sa tanan nga mga bata nga naapektuhan sa panagbangi.

Ang Can't Wait to Learn sa sinugdan naugmad sa Sudan niadtong 2012 ug sukad niadto gisulayan ug gipatuman sa lainlaing mga nasod. Nakaabot na kini sa dul-an sa 100,000 ka mga bata sa pagkakaron, nga adunay maayong mga palaaboton alang sa umaabot nga pagtubo.

