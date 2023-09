Ang GIThrive sa Vivante Health Giila alang sa AI Technology ug Employer Subsidized Wellness

Napili ang Vivante Health isip quarterfinalist sa duha ka kategorya sa 2023 Digital Health Awards sa Digital Health Hub Foundation. Ang GIThrive virtual nga plataporma sa kompanya naggamit sa artificial intelligence (AI) ug giila alang sa Best Use of AI in Health Tech ug sa Employer Subsidized Wellness nga mga kategorya.

Ang GIThrive usa ka digital digestive health solution nga nagtanyag og suporta sa mga indibidwal nga nag-antos sa digestive disorders. Ang plataporma naghiusa sa AI-driven nga teknolohiya, round-the-clock nga tabang gikan sa mga rehistradong dietitian ug health coach, ug access sa network sa mga internist ug gastroenterologist alang sa diagnosis ug pagtambal. Makapahingangha ang mga resulta, nga adunay kapin sa 90% sa mga tiggamit nga nagreport sa milambo nga mga sintomas sa digestive ug kalidad sa kinabuhi. Dugang pa, ang mga organisasyon nga nagtanyag sa GIThrive ingon usa ka benepisyo sa empleyado makasinati mga pagkunhod sa 15% o daghan pa sa mga gasto sa medikal nga may kalabotan sa digestive.

Sa Labing Maayo nga Paggamit sa AI sa Health Tech nga kategorya, ang GIThrive sa Vivante Health nagbarug alang sa mga personal nga plano sa pag-atiman nga nagsalig sa AI ug pagkat-on sa makina. Kini nga mga plano gidisenyo aron mahupay ang mga sintomas sa paghilis ug makunhuran ang gasto sa pag-atiman sa panglawas. Ang mga rekomendasyon mahimong maglakip sa mga pag-adjust sa dietary ug lifestyle, online educational resources, cognitive-behavioral therapy, konsultasyon sa health coaches, ug clinical interventions sama sa lab tests ug telehealth appointments.

Ang paglakip sa kategorya nga Best Employer Subsidized Wellness usa ka repleksyon sa pakigtambayayong ni Vivante sa mga amo aron iapil ang digestive health sa ilang mga plano sa benepisyo. Pinaagi sa pagpatuman sa GIThrive, nasaksihan sa mga organisasyon ang pagkunhod sa gasto sa pag-atiman sa panglawas nga may kalabotan sa mga isyu sa digestive. Gipakita sa mga empleyado ang gipaayo nga pagsunod sa tambal ug pagbag-o sa pamatasan, nga nagresulta sa gamay nga pagbisita sa emergency room ug admission sa ospital. Sa tinuud, ang mga isyu sa gastrointestinal usa sa nanguna nga lima nga gasto sa pag-atiman sa kahimsog alang sa daghang mga kompanya.

Ang Vivante Health CEO, Bill Snyder, nagpasiugda sa kamahinungdanon sa personalized nga mga plano sa pagtambal ug padayon nga suporta nga gitanyag sa GIThrive nga plataporma. Uban sa GIThrive, ang mga indibidwal adunay access sa usa ka bahandi sa digestive health resources sa usa ka lugar, nga nagtugot alang sa diha-diha nga pag-atiman ug pagpadayon sa pagtambal. Gipahayag ni Snyder ang pasalamat alang sa pag-ila sa duha ka mga kategorya, gipasiugda ang positibo nga epekto nga gihimo sa Vivante Health sa mga miyembro niini ug ang napamatud-an nga mga sangputanan nga ilang nakab-ot.

Ang mga finalist alang sa Digital Health Awards ipahibalo sa Septyembre 22, uban ang mga mananaog nga gipadayag sa Grand Finale sa HLTH 2023 sa Las Vegas sa Oktubre 9.

Mahitungod sa Vivante Health: Ang Vivante Health usa ka digital nga kompanya sa pag-atiman sa kahimsog nga gipahinungod sa pagbag-o sa pagdumala sa mga laygay nga kondisyon, sugod sa gut. Ang ilang virtual nga pag-atiman sa GI naghiusa sa teknolohiya nga gipadagan sa datos sa usa ka koordinado nga grupo sa mga doktor, dietitian, ug mga coach sa kahimsog aron mahatagan ang personal ug tukma sa panahon nga pag-atiman. Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang website sa kompanya sa Vivante Health o kontaka ang [email protected].

Tinubdan: Vivante Health