Ang Google's Antitrust Trial Nagsugod: Giakusahan sa Pagmintinar sa Monopoly Pinaagi sa Illegal Deals

Ang pagsulay sa US batok sa Google nagsugod sa Washington, DC, uban sa mga abogado sa gobyerno nga nangatarungan nga ang higanteng teknolohiya sa tinuyo nga nakalapas sa mga balaod sa antitrust ug misulay sa pagtago sa mga aksyon niini. Sa dagan sa pagsulay, nga gilauman nga molungtad sa napulo ka semana, ang mga ehekutibo sa Apple gikatakda nga magpamatuod ingon mga saksi, tungod kay ang mga deal sa Google sa kompanya bahin sa halapad nga kaso sa antitrust.

Kenneth Dintzer, Deputy Branch Director sa US Department of Justice (DOJ), gipasiugda ang kamahinungdanon sa kaso, nga nagpahayag nga kini may kalabotan sa kaugmaon sa internet. Sumala ni Dintzer, ang Google dili supak sa balaod nga nagmintinar sa monopolyo niini sukad sa 2010 pinaagi sa pagbayad ug dakong kantidad sa salapi ngadto sa mga kompaniya sama sa Apple ug AT&T. Gipanghimatuud niya nga nahibal-an sa Google nga kini nga mga kasabotan milapas sa mga utlanan sa antitrust ug nga ang kompanya iligal nga naggunit og monopolyo sa sobra sa usa ka dekada pinaagi sa paggamit sa gahum sa mga default ug sukod.

Dugang pa, giakusahan sa DOJ ang Google sa pagmaniobra sa mga ad auction aron mapataas ang mga presyo sa mga online advertiser. Gipresentar ni Dintzer ang ebidensiya sa korte nga nagpakita kuno kung giunsa pagtinguha sa Google nga panalipdan ang mga komunikasyon nga nagdetalye sa pagbayad niini sa mga kompanya sama sa Apple. Gipakita niya ang usa ka panag-istoryahanay sa chat diin ang CEO sa Google nga si Sundar Pichai giingong mihangyo sa kasaysayan sa chat nga ma-disable.

Samtang gipadayon sa Google nga nakab-ot niini ang hinungdanon nga bahin sa merkado pinaagi sa gusto sa tiggamit ug merito, ang pagsulay mag-una nga magpunting kung ang pagdumala sa kompanya sa pagpangita ug pagpangita sa advertising nakalapas sa mga balaod sa antitrust. Kung mapamatud-an nga sad-an, si Judge Amit Mehta mahimong mopili sa pagmando sa pagbungkag sa Google.

Naglaum ang Apple nga ma-excuse sa husay ug ang subpoena sa ilang mga ehekutibo nga makansela, tungod kay ang kompanya nakahatag na og daghang testimonya ug daghang mga dokumento. Bisan pa, gibalibaran ni Judge Mehta kini nga hangyo, ug ang mga ehekutibo sa Apple nga si Eddy Cue, John Giannandrea, ug Adrian Perica sa kadugayan mokuha sa baroganan sa saksi sa ulahi nga punto sa pagsulay.

