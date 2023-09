Gipahibalo sa Unity ang Bag-ong Mga Bayad sa Pag-install sa Dula Gamit ang Unity Engine

By

Ang Unity, usa ka nag-unang plataporma sa pagpalambo sa dula, bag-o lang nagpahibalo nga magpatuman kini og bag-ong bayad sa matag dula nga na-install gamit ang Unity Engine. Kini nga bayad, nailhan nga Unity Runtime Fee, magamit sa mga dula nga nakapasar sa usa ka piho nga threshold sa kita ug ihap sa pag-install sa tibuok kinabuhi sulod sa miaging tuig.

Ang piho nga mga threshold ug bayad magkalainlain depende sa klase sa subscription sa Unity nga gihuptan sa developer. Para sa Unity Personal ug Unity Plus nga tiggamit, ang revenue threshold gitakda sa $200,000 kada tuig, nga adunay tibuok kinabuhi nga ihap sa pag-install nga 200,000. Sa laing bahin, ang Unity Pro ug Unity Enterprise nga mga account adunay mas taas nga threshold nga $1 milyon nga kita kada tuig ug 1 milyon nga tibuok kinabuhi nga pag-install.

Ang mga bayronon sa paglabaw niini nga mga sukaranan lahi usab sa matag tipo sa suskrisyon. Ang Unity Personal nga mga developers pabayron og $0.20 sa matag pag-instalar nga labaw sa threshold, samtang ang Unity Enterprise nga mga account mobayad lang og $0.01 sa matag pag-instalar nga labaw sa 2 milyon. Ang mga nag-develop sa mga nag-uswag nga mga merkado nakadawat og pagkunhod sa mga bayronon, uban sa Unity Personal nga mga account nga nagbayad og $0.02 kada instalar ug ang Enterprise nga mga account nagbayad og $0.005 kada instalar.

Ilabi na, kini nga mga bayranan magamit usab sa mga naa na nga dula nga gitukod sa Unity kung maabut nila ang kita ug i-install ang mga threshold sa ihap. Mahinungdanon nga hisgutan nga ang Unity Runtime Fee dili magamit sa mga aplikasyon nga dili dula.

Gipakamatarung sa Unity ang pagpatuman niini nga bayad pinaagi sa pagpasiugda nga sa matag higayon nga ma-download ang usa ka dula, ang Unity Runtime ma-install usab. Nagtuo ang kompanya nga ang bayad nga gibase sa pag-install nagpreserbar sa pinansyal nga ganansya gikan sa pakiglambigit sa magdudula alang sa mga tiglalang, dili sama sa modelo sa pagbahinbahin sa kita.

Gawas pa sa kini nga mga pagbag-o, gipahibalo sa Unity ang pagretiro sa lebel sa suskrisyon sa Unity Plus. Ang mga naglungtad nga mga subscriber sa Plus hatagan usa ka higayon nga mag-upgrade sa Unity Pro sa usa ka tuig sa presyo sa Plus.

Ang Unity Engine, nga nailhan tungod sa iyang daghag gamit ug gamhanan nga mga kapabilidad sa pagpalambo sa dula, nanghambog sa binilyon nga binulan nga pag-download. Kini nga bag-ong bayronon nga istruktura nagtumong sa pagsuporta sa padayon nga pagtubo ug pag-uswag sa mga tiglalang sa dula samtang gipadayon ang integridad sa ekosistema sa Unity.

