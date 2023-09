Ang Touchscreen iMac G3: Usa ka Talagsaong Katingad-an

By

Sa usa ka bag-o nga video ni Michael MJD, usa ka makaiikag nga nadiskobrehan ang nahimo-usa ka touchscreen nga iMac G3 gikan sa 1999 nga dili lamang motubag sa paghikap, apan usab sa paghikap sa pressure. Ang nakapahimo niini nga pagpangita nga mas makaiikag mao ang sticker sa kilid sa iMac, nga nagpakita nga kini usa ka "Engineering Prototype" gikan sa Elo, usa ka opisyal nga "Value Added Reseller" alang sa mga produkto sa Apple.

Ang iMac G3, nga gipagawas 25 ka tuig na ang milabay, usa ka groundbreaking device sa daghang mga paagi. Ang transparent nga plastik niini, hapsay nga porma, ug maisugon nga mga pagpili sa disenyo naghimo niini nga usa ka icon sa estilo ug nagpalig-on sa posisyon sa Apple sa kalibutan sa teknolohiya. Gisugdan usab niini ang uso sa transparent nga disenyo. Ang Elo, usa ka kompanya nga nag-espesyalisar sa mga touchscreens, naghimo sa pipila ka mga iMac nga mga touchscreen kiosk nga adunay pagtugot sa Apple ingon usa ka Value Added Reseller.

Ang teknolohiya sa touchscreen ni Elo naglakip sa pagpahaom sa duha ka transducers ngadto sa standard CRT display, nga nagtugot sa touch input. Pinaagi sa pagsamok sa acoustic waves, ang teknolohiya makadeterminar sa X/Y coordinates ug bisan sa pressure sa giladmon sa paghikap. Ang usa ka controller board nga gibutang sa likod sa display nagproseso niini nga impormasyon ug konektado sa computer pinaagi sa internally routed cable.

Bisan kung si Michael MJD nakadayeg sa teknolohiya, iyang nakit-an ang stock MacOS 8.6 interface nga dili kaayo maayo alang sa paggamit sa paghikap. Ang gagmay nga mga kontrol sa desktop ug mga target sa mouse nagpalisud sa pag-navigate nga adunay katukma. Kung kini nga touchscreen nga iMac gipagawas sa komersyo, lagmit adunay kini nga naandan nga software nga adunay daghang mga buton nga mahigalaon sa paghikap.

Ang konsepto sa third-party touchscreen conversions pinaagi sa Value Added Resellers usa ka butang sa nangagi. Ang karon nga programa sa VAR sa Apple mas nakapunting sa mga serbisyo nga may kalabotan sa software ug suporta sa IT sa negosyo. Ang touchscreen nga iMac G3 nagbarug ingon usa ka talagsaon nga katingad-an, usa ka pananglitan kung unsa ang mahimo.

