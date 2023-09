Mga Isyu sa Pagganap sa PC sa Starfield: Ngano nga Mahimong Kinahanglan ang Pag-upgrade

Ang Starfield, ang gipaabot nga dula gikan sa developer nga Bethesda, opisyal nga gipagawas sa Xbox Series X/S ug PC niadtong Septiyembre 6. Samtang ang dula maayo nga gidawat sa mga magdudula, ang pipila ka mga tiggamit sa PC nakasinati og makapahigawad nga performance. Sa usa ka interbyu sa Bloomberg Technology, si Todd Howard, ang direktor sa Starfield, misugyot nga ang pag-upgrade sa PC hardware mahimong gikinahanglan aron hingpit nga malingaw sa dula.

Sa dihang gipangutana nganong ang dula wala ma-optimize alang sa PC, si Howard mitubag, "We did optimize the game for PC. Nindot kaayo dagan. Kini usa ka sunod nga henerasyon nga dula sa PC. Giduso gyud namo ang teknolohiya, mao nga kinahanglan nimo nga i-upgrade ang imong PC alang niini nga dula.

Samtang ang ubang mga fans midayeg sa Starfield, ang uban nagpahayag og kalagot sa performance niini sa PC. Ang mga reklamo naglakip sa mga isyu sa gagmay nga mga interior nga nanginahanglan sa pag-load sa mga screen ug ang dula wala ma-optimize. Kini nga mga kapakyasan gipahayag sa mga plataporma sama sa YouTube ug Twitter.

Bisan kung kini makapahigawad kung ang usa ka PC kulang sa pagpadagan sa labing bag-ong mga dula, kini usa usab ka bahin sa kanunay nga nag-uswag nga kinaiya sa teknolohiya. Girekomenda sa Bethesda ang piho nga hardware alang sa labing kaayo nga pasundayag, lakip ang usa ka AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i7-6800K processor, usa ka AMD Radeon RX 5700 o NVIDIA GeForce 1070 Ti graphics card, ug 16 GB sa RAM. Bisan pa, ang pagtagbo niining mga minimum nga kinahanglanon mahimong dili moresulta sa labing kaayo nga pasundayag alang sa usa ka dula nga kusog sa CPU sama sa Starfield.

Sa katapusan, ang pag-upgrade sa PC hardware usa ka personal nga pagpili alang sa mga magdudula nga gusto makasinati mga dula sama sa Starfield sa ilang labing kaayo. Samtang kini mahimo nga adunay kalabotan sa usa ka pinansyal nga pagpamuhunan, kini usa ka sagad nga praktis sa komunidad sa pagdula nga mag-upgrade sa hardware matag karon ug unya.

Tinubdan:

- Interbyu sa Bloomberg Technology uban ni Todd Howard