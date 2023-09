Gianunsyo sa EA ang Project Rene: Ang Next-Gen Sims Game Mahimong Libre nga I-download

By

Gipadayag sa EA ang bag-ong mga detalye bahin sa umaabot nga sunod nga henerasyon nga dula sa Sims, nga gi-codenamed Project Rene. Sa usa ka post sa blog sa panahon sa usa ka Behind The Sims nga presentasyon, gipahibalo sa kompanya nga ang dula mahimong magamit ingon usa ka libre nga pag-download. Kini nga lakang nagsunod sa kalampusan sa The Sims 4 nga libre nga magdula sa miaging tuig.

Ang libre nga opsyon sa pag-download alang sa Project Rene nagpasabut nga ang mga magdudula makahimo sa pag-apil, pagdula, ug pagsuhid sa dula nga wala magkinahanglan usa ka suskrisyon, pagpalit sa panguna nga dula, o mekaniko sa enerhiya. Ang EA nagtinguha sa paghimo nga sayon ​​alang sa mga magdudula sa pagdapit o pag-apil sa mga higala ug pagsinati sa bag-ong mga bahin, mga istorya, ug mga hagit.

Bisan pa, giklaro sa EA nga ang dula adunay gihapon mapalit nga sulud ug mga pakete, susama sa The Sims 4. Apan ang istruktura sa pagpresyo ug kung giunsa kini nga mga butang ibaligya mahimong lahi sa karon nga dula. Naghatag ang EA og usa ka pananglitan sa pagdugang sa batakang panahon isip usa ka libre nga bahin alang sa tanan, samtang ang umaabot nga mga pakete mahimong mag-focus sa piho nga mga tema sama sa winter sports o kompetisyon.

Ang pagpagawas sa Project Rene wala magpasabot sa pagtapos sa suporta alang sa The Sims 4. Ang EA nagplano nga magpadayon sa paghatag og mga update ug bag-ong sulod alang sa The Sims 4 nga komunidad sa umaabot nga umaabot.

Bisan kung wala’y piho nga petsa sa paglansad nga gipahibalo, ang EA nagtrabaho padulong sa usa ka labi ka transparent nga proseso sa pag-uswag alang sa Project Rene. Gipadayag kaniadto sa kompanya nga ang dula magtanyag sa mga kasinatian sa solo ug Multiplayer, nga adunay dugang nga kasayuran bahin sa bahin sa multiplayer nga gitakda nga ipadayag sa ulahi sa tuig.

Tinubdan: [The Verge](tinubdan)