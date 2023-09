Ang Evie Networks Nagpalapad sa Pakigtambayayong sa Dan Murphy's aron Mag-install ug Dugang nga EV Charging Stations

Ang Evie Networks, usa ka kompanya nga nag-espesyalisar sa mga pampubliko nga EV charger, nagpahibalo sa usa ka gipalawig nga pakigtambayayong sa Dan Murphy's aron mag-install og dugang nga mga istasyon sa pag-charge sa ilang mga lokasyon sa tindahan. Naa na, lima ka mga istasyon sa pag-charge ang na-install sa mga tindahan ni Dan Murphy sa tibuuk nga Australia, nga adunay ikaunom nga istasyon nga giplano alang sa Broadmeadows, Victoria.

Kini nga panagtambayayong usa ka positibo nga lakang padulong sa pagpauswag sa pagka-access sa mga imprastraktura sa pag-charge sa electric vehicle. Pinaagi sa pagpalapad sa network sa mga istasyon sa pag-charge sa mga tindahan ni Dan Murphy, daghang mga tag-iya sa EV ang adunay dali nga pag-access sa mga pasilidad sa pag-charge samtang namalit o nagdagan. Nahiuyon usab kini sa nagkadako nga panginahanglan alang sa malungtarong mga kapilian sa transportasyon.

Giakusahan nga Gi-shadowban sa Twitter ang New York Times, Usa ka Panguna nga Advertiser

Sa usa ka katingad-an nga lakang, ang Twitter, karon nailhan nga X, gikataho nga nag-shadowban sa The New York Times, nga nagpugong sa mga tiggamit sa pagtan-aw sa mga tweet nga nag-link sa sulud sa mantalaan. Kini nga aksyon labi ka kataw-anan tungod kay ang New York Times usa sa mga dagkong tig-anunsyo sa X ug nagpadagan sa mga kampanya nga pang-promosyon alang sa site sa sports niini, ang The Athletic.

Ang pag-apil sa mga tweet nga nag-link sa website sa The New York Times labi nga nahulog sa ulahing bahin sa Hulyo ug nagpadayon sa pagkunhod sa tibuuk nga Agosto. Kini nga pagkunhod naobserbahan pinaagi sa pagtandi sa pakiglambigit sa mga tweet gikan sa ubang dagkong serbisyo sa balita sama sa BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, ug Washington Post. Sa parehas nga panahon, ang pakiglambigit sa mga post gikan sa mga nagkompetensya nga mga site sa balita mahimo’g misaka o nagpabilin nga makanunayon.

Ang Meta (kanhi Facebook) Gikataho nga Nagpalambo sa Advanced AI Model aron Makigsangka sa OpenAI

Ang Meta giingong nagtukod ug usa ka advanced AI model nga nagtumong sa pagpares sa kahusayan sa popular nga modelo sa pinulongan sa OpenAI, ang GPT-4. Kini nga himan sa AI makamugna og teksto ug pagtuki nga gipunting sa mga negosyo. Ang katuyoan sa luyo niini nga paningkamot mao ang pagkompetensya sa pagdagsa sa mga bag-ong modelo sa AI nga mosulod sa merkado. Aron mahimo kini, ang Meta gikataho nga nagtinguha nga makakuha mga advanced Nvidia chips.

Ang modelo sa AI nga gihimo sa Meta gilauman nga makatabang sa mga negosyo sa lainlaing mga paagi, lakip ang paghimo og sopistikado nga teksto, paghimo og komplikado nga pag-analisar, ug paghimo og dugang nga output. Pinaagi sa pagtanyag niini nga mga serbisyo, ang Meta nagtinguha nga magtukod usa ka kompetisyon sa merkado sa AI.

Ang Internet Archive Nag-apela sa Ebook Library nga Pagkawala sa Kaso

Gipahibalo sa Internet Archive ang katuyoan niini nga mag-apelar sa usa ka bag-o nga pagkawala sa kaso sa copyright bahin sa librarya sa ebook niini. Pagkahuman sa usa ka husay, ang Archive limitado na ang pag-access sa pipila sa mga libro niini. Ang orihinal nga hukom nagtino nga ang pag-scan sa Archive sa mga libro wala mahisakop sa balaod sa patas nga paggamit sa US. Tungod niini, ang website kinahanglan nga limitahan ang pag-access sa publiko sa mga libro nga magamit sa komersyo nga giprotektahan sa copyright.

Ang desisyon sa Internet Archive sa pag-apelar nagpasiugda sa ilang pasalig sa pagpreserbar sa access sa kahibalo ug literatura, samtang gitubag usab ang mga kabalaka nga gipatungha sa mga naghupot sa copyright. Gipasiugda niini nga kaso ang nagpadayon nga mga hagit ug mga debate nga naglibot sa mga digital library ug patas nga paggamit sa digital age.

Posibleng Mapuy-an nga Exoplanet, K2-18b, Giila sa James Webb Space Telescope

Giila sa James Webb Space Telescope ang K2-18b, usa ka exoplanet nga adunay potensyal alang sa pagkapuy-an ug pagpangita sa extraterrestrial nga kinabuhi. Nadiskobrehan niadtong 2015, ang K2-18b gituohan nga adunay likido nga tubig sa dagat sa ibabaw niini ug mahimong adunay methane, carbon dioxide, ug dimethyl sulfide. Kini nga exoplanet mas dako kay sa Yuta, nga nagsukod ug 8.6 ka pilo sa gidak-on niini, ug nagpresentar ug talagsaong kahigayonan alang sa siyentipikong eksplorasyon sulod sa atong galaksiya.

Samtang nagpadayon kita sa pagdiskubre sa mga exoplanet nga adunay mga kinaiya nga susama sa atong kaugalingon nga planeta, ang pagpangita sa kinabuhi sa unahan sa Yuta nahimong labi ka madanihon. Ang K2-18b nagtanyag usa ka makaiikag nga pagtan-aw sa posibilidad sa mapuy-an nga mga kalibutan lapas sa atong solar system.

