Unsaon Paghimog Kuwarta Pagbaligyag Kontrabando sa Starfield

Sumaryo: Ang pagkita og kwarta sa Starfield mahimong usa ka proseso nga makagugol sa panahon, apan adunay mga paagi aron mapadali ang proseso. Usa sa pinakasayon ​​nga paagi mao ang pagbaligya sa mga kontrabando, mga ginadili nga butang sama sa gi-ani nga mga organo, nga makita sa mga bilding ug barko sa kaaway. Ang kontrabando gimarkahan og yellow nga simbolo ug mahimong ibaligya alang sa dakong ganansya. Ang labing kaayo nga lugar aron ibaligya ang mga kontrabando mao ang The Den, usa ka estasyon sa kawanangan nga nahimutang sa sistema sa The Wolf. Aron makadunggo ang imong barko sa The Den, kinahanglan ka nga makaabut sulod sa 500m sa estasyon. Sa sulod sa The Den, makit-an nimo ang nagbaligya sa Trade Authority, nga adunay 11,000 nga mga kredito nga magamit ug nagtanyag usa ka kombenyente nga lokasyon aron ibaligya ang imong kontrabando.

Kung namaligya mga kontrabando sa The Den, dili ka ma-scan sa pag-abot, bisan kung kini usa ka istruktura sa militar sa UC. Aron ma-reset ang mga kredito sa Trade Authority vendor, kinahanglan ka maghulat sa kinatibuk-an nga 48 ka oras, pinaagi sa paglingkod o pagkatulog sulod sa 24 ka oras kaduha. Adunay mga lingkuranan sa atubangan sa Trade Authority alang sa imong kasayon.

Importante nga hinumdoman nga ang The Den in The Wolf system mao ang husto nga lokasyon, tungod kay adunay usa usab ka karaan, naguba nga Den. Dugang pa, adunay higayon nga makasugat ka ug barko sa Trade Authority Merchant samtang nagbiyahe sa kawanangan, apan girekomenda nga ibaligya sa The Den aron masiguro ang usa ka garantiya nga lugar.

Kung gusto nimo nga mapadako ang imong kinitaan gikan sa kontrabando, hunahunaa ang pagpamuhunan sa Kahanas sa Komersyo sa labing sayo nga mahimo. Kini nga sosyal nga kahanas nagtugot kanimo sa pagbaligya sa mga butang alang sa 10% nga labaw pa ug mahimong mas mapuslanon sa matag ranggo.

Sa kinatibuk-an, ang pagbaligya sa kontrabando sa Starfield usa ka dakog kita nga paagi aron makaganansya dayon. Hinumdumi nga magmabinantayon ug likayi nga madakpan sa mga kontrabando pinaagi sa paggamit sa gisalipdan nga kargamento o paspas nga pagbiyahe sa gawas sa lugar sa dili pa ma-scan sa seguridad ang imong barko.

Tinubdan: IGN – Miranda Sanchez, Executive Editor sa Mga Giya sa IGN