MTV Partners with Snapchat to Integrate AR Experiences for Video Music Awards Voting

Ang MTV nakig-uban sa mga pwersa sa Snapchat aron tugutan ang mga tiggamit sa pagboto alang sa usa ka kategorya sa umaabot nga Video Music Awards (VMAs) gamit ang mga lente nga nakabase sa AR sa Snapchat. Pinaagi sa paggamit sa Snap's Camera Kit, gitumong sa MTV nga ilakip ang mga kasinatian sa augmented reality (AR) sa award show.

Kung matino na ang tulo ka mga finalist alang sa Best New Artist nga kategorya, ang mga tiggamit sa Snapchat adunay higayon sa pagboto gamit ang espesyal nga Lens nga gihimo ni Saucealitos. Pinaagi sa pagsenyas sa ilang pagpili gamit ang usa, duha, o tulo ka tudlo, ang mga tiggamit makapili sa artista nga gusto nilang botaran. Bisan kung nagpabilin nga dili sigurado kung unsa ka dako ang epekto sa pagboto sa Snapchat sa katapusang tally, ang matag boto hinungdanon.

Atol sa VMA livestream, ang MTV nagplano nga magpakita sa usa ka AR Moonperson, nga adunay fan-submitted selfies, sa tibuok nga kalihokan. Isip usa ka nostalgic touch, gihangyo sa MTV ang mga tawo nga isumite daan ang ilang mga selfie gamit ang tradisyonal nga porma.

Aron madani pa ang mga tumatan-aw, ang mga indibidwal makasinati sa epekto sa AR Moonperson, nga i-project kini sa ilang kaugalingon nga mga balay. Pinaagi sa pagpili sa usa ka selfie gikan sa ilang camera roll, ilang masaksihan ang naglutaw nga Moonperson nga adunay kaugalingong nawong nga makita sa visor.

Ang mga tiggamit sa Snapchat maka-access niining mga kasinatian sa AR sugod sa 11 AM ET sa Septiyembre 12, pipila ka oras sa wala pa magsugod ang VMA sa 8 PM ET.

Samtang ang nangaging mga VMA sa MTV nakarekord sa 40.1 milyon nga mga interaksyon sa mga sikat nga platform sa social media sama sa Facebook, Instagram, Twitter, ug YouTube, wala ang Snapchat sa lista. Bisan pa, giila sa MTV nga ang Snapchat angay alang sa target nga mamiminaw nga 13 hangtod 24 anyos.

Kini nga kolaborasyon sa MTV nagtimaan sa opisyal nga pagsulod sa Snapchat sa wanang sa pasundayag gamit ang Camera Kit. Kaniadto, ang Snap nakigtambayayong sa lainlaing mga festival sa musika, mga artista sa paglibot, ug mga torneyo sa palakasan aron ipakilala ang mga kasinatian sa AR sa mga fans. Ang LA Rams football team, pananglitan, migamit sa teknolohiya sa Snapchat sa estadyum aron ipakita ang mga fans sa dako nga screen.

Ang paghatag gibug-aton sa Snap sa branded ug AR-based nga mga solusyon sa camera nahimong mas dayag. Gawas pa sa pakigtambayayong sa mga festival sa musika, ang kompanya naglansad sa AR Enterprise Services (ARES) nga nagtanyag mga himan sama sa AR Try-On ug 3D nga pagtan-aw sa produkto. Gipaila usab sa Snap ang AR Mirrors, nga nagtugot sa mga tatak nga i-integrate ang teknolohiya niini sa pisikal nga mga wanang.

