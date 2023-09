Nintendo Switch 2 Mga Hungihong: Gininhawa sa Ihalas nga Demo Gipakita ang Mas Maayo nga Mga Grapiko ug Panahon sa Pag-load

Ang mga hungihong bahin sa sunod nga console sa Nintendo, nga gitawag nga 'Switch 2', bag-o lang naglibot. Sumala sa mga taho gikan sa Eurogamer ug VGC, ang pinili nga mga developers adunay oportunidad sa pag-demo sa console sa panahon sa Gamescom 2023. Ang demo nagpakita sa usa ka gipaayo nga bersyon sa The Legend of Zelda: Breath of the Wild, bisan ang mga detalye sa mga kalamboan wala gihatag niadtong panahona.

Ang bag-ong mga rumored nga mga detalye mitumaw karon gikan sa usa ka bag-o nga Nate the Hate podcast. Giangkon sa host nga ang Gamescom tech demo nagpakita sa Breath of the Wild nga nagdagan sa 4K 60fps, uban ang talagsaong pag-uswag mao ang pagwagtang sa mga oras sa pagkarga. Mahinungdanon nga ipatin-aw nga kini nga mga hungihong wala magpasabut nga ang titulo sa paglansad sa Switch ipagawas pag-usab sa sunod nga hardware. Hinuon, gigamit kini aron ipakita ang teknikal nga pag-uswag sa mipuli.

Adunay usab mga pag-angkon nga ang tech demo naggamit sa DLSS 3.5, ang real-time nga AI upscaling nga teknolohiya sa Nvidia. Bisan pa, dili sigurado kung gigamit sa demo ang tibuuk nga set sa bahin sa 3.5 nga bersyon, sama sa henerasyon sa frame. Ang paglakip sa DLSS usa ka hilisgutan sa espekulasyon alang sa Switch nga manununod sa daghang mga tuig, ug ang paghisgot sa 3.5 nga bersyon siguradong makaiikag.

Atol sa panag-istoryahanay sa podcast, gihisgutan sa host nga ang Marso 2024 usa ka posible nga petsa bisan kung dili klaro kung kini nagtumong sa usa ka petsa sa pagpadayag o pagpagawas. Ang nangaging mga hungihong sa sayo pa niining tuiga nagsugyot sa usa ka ulahing bahin sa 2024 nga pagpagawas alang sa Switch 2.

Mahinungdanon nga hinumdoman nga kini nga mga hungihong dili opisyal nga gikumpirma sa Nintendo karong panahona. Ang impormasyon gibase sa mga tinubdan ug dungog. Dugang pa, kung kini nga mga detalye tukma, hinungdanon nga hunahunaon nga ang tech demo nga gipakita sa Gamescom mahimong dili kinahanglan nga magpakita sa mga bahin sa katapusan nga console.

Samtang kini nga mga hungihong nagpadayon sa pag-circulate, kulbahinam ang pagpamalandong sa mga posibilidad sa usa ka gipaayo nga bersyon sa Breath of the Wild sa 'Switch 2'. Bisan pa, hangtod ang opisyal nga mga pahibalo gihimo sa Nintendo, kini nga mga hungihong kinahanglan nga makuha sa usa ka lugas nga asin.

