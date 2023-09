LKCMedicine aron Ipaila ang Dugang nga AI ug Digital Health Courses

Gianunsyo sa Nanyang Technological University Singapore nga magdugang kini og daghang sulud sa kurso nga may kalabotan sa AI ug digital nga kahimsog sa kurikulum sa Lee Kong Chian School of Medicine. Sugod sa sunod tuig, ang digital health i-integrate isip vertical nga mga kurso sa tibuok lima ka tuig nga Bachelor of Medicine ug Bachelor of Surgery nga programa. Pipila sa mga kurso nga iapil mao ang siyensya sa medikal nga datos, data analytics, ug AI.

Ang gi-update nga kurikulum nagtumong sa paghatag sa mga estudyante og lig-on nga pundasyon sa etikal ug legal nga mga sangputanan sa AI ug healthcare informatics. Ang mga estudyante ma-expose usab sa AI ug mga medikal nga teknolohiya sama sa telehealth, health apps ug wearables, ug personalized molecular medicine. Ang katuyoan mao ang pagsangkap sa mga estudyante sa kinahanglan nga kahibalo ug kahanas aron mahimong masinabtanon ug masaligon nga tiggamit sa teknolohiya sa ilang umaabot nga medikal nga karera.

Dugang pa sa bag-ong sulod sa kurso, ang medikal nga eskwelahan mag-deploy usab og mas daghan nga tech-enabled learning tools. Ang virtual reality (VR) gamiton sa pagtudlo sa cardiorespiratory system, ug ang e-simulators gamiton alang sa reseta sa tambal ug electronic medical records (EMR) nga pagbansay. Kini nga mga himan makapauswag pa sa pagsabot sa mga estudyante ug praktikal nga paggamit sa medikal nga teknolohiya.

Aron makompleto ang teknolohikal nga mga aspeto sa kurikulum, adunay usab usa ka gipalapdan nga sakup sa medikal nga mga tawo nga gisagol sa programa. Kini nagtumong sa pagsangkap sa mga estudyante sa mga kahanas sa pundasyon aron kritikal nga makiglambigit sa teknolohiya, pagdumala sa klinikal nga kawalay kasiguruhan, ug pagpahiangay sa mga pagbag-o sa praktis sa pag-atiman sa panglawas.

Tinubdan:

– Nanyang Technological University Singapore

– Lee Kong Chian School of Medicine

Ginganlan sa Philips APAC ang Bag-ong Managing Director

Gitudlo sa Royal Philips si Peter Quinlan isip bag-ong managing director sa Philips Asia-Pacific. Si Quinlan, usa ka dugay nang nagserbisyo nga opisyal sa kompanya, nanguna kaniadto sa Philips' MR, CT, ug diagnostic X-ray imaging nga mga negosyo sa APAC, Japan, India, Latin America, ug Middle East ug Africa.

Ang halapad nga kasinatian ug kahanas ni Quinlan sulod sa natad sa teknolohiya sa kahimsog naghimo kaniya nga sulundon nga kandidato alang sa tahas. Si Philips masaligon sa iyang abilidad sa pagpangulo sa APAC nga organisasyon ngadto sa dugang nga kalampusan. Ang hilig ni Quinlan alang sa una nga klase nga paghatud sa pag-atiman sa kahimsog nahiuyon sa katuyoan ni Philips nga mapaayo ang kahimsog ug kaayohan sa mga tawo.

Nakita sa Royal Philips nga kini nga appointment usa ka kritikal nga higayon sa digital nga pagbag-o sa pag-atiman sa kahimsog sa APAC. Pinaagi sa ilang integrated workflow solutions, smart connected system ug device, ug integrated diagnostics, tumong sa Philips nga madugangan ang produktibidad, mapaayo ang resulta, ug mapalambo ang kinatibuk-ang kasinatian sa pasyente ug staff. Gipaabut ni Quinlan ang pagtukod sa lig-on nga relasyon sa mga kustomer ug mga stakeholder sa rehiyon.

Tinubdan:

- Royal Philips

Ang Yashoda Group of Hospitals Nakigtambayayong sa Fujifilm alang sa Enhanced Endoscopy Training

Ang Yashoda Group of Hospitals nakig-uban sa mga pwersa sa Fujifilm India aron magtukod usa ka pasilidad sa pagbansay ug panukiduki alang sa batakan ug advanced GI endoscopy. Kini nga pasilidad maghatag ug kahigayonan sa mga gastroenterologist nga magpabiling updated sa pinakabag-o nga mga teknolohiya sa endoscopic ultrasound, ERCP, third space endoscopy, ug diagnostic endoscopy.

Ang panagtambayayong nagtumong sa pagpalambo sa kahanas ug kahibalo sa mga doktor sa natad sa endoscopy. Ang pasilidad sa pagbansay motanyag ug lain-laing mga programa ug kurso aron masiguro nga ang mga doktor nasangkapan pag-ayo aron matubag ang mga panginahanglanon sa ilang mga pasyente. Dugang pa, ang pasilidad maghatag usab ug mga programa sa pagbansay ug pag-obserbar sa mga doktor gikan sa tibuuk nga rehiyon sa Asia-Pacific.

Tinubdan:

– Yashoda Group of Hospitals

- Fujifilm sa India

Apollo Telehealth Naglunsad sa Emergency ug ICU Services sa NTPC

Gipaila sa Apollo Telehealth ang mga serbisyo sa emerhensya ug ICU pinaagi sa telemedicine sa siyam nga mga planta nga makamugna og kuryente sa National Thermal Power Corporation (NTPC). Ang tumong mao ang pagpaduol sa medikal nga pag-atiman sa mga trabahante sa NTPC, pagpausbaw sa kaluwasan ug pag-atiman sa panglawas.

Ang mga serbisyo sa TeleEmergency ug TeleICU dili lamang magamit sa mga empleyado apan gihatag usab sa ilang mga pamilya. Kini nga inisyatiba nagsiguro nga ang dekalidad nga medikal nga pag-atiman ug hinanali nga tabang magamit sa mga nagtrabaho sa mga planta sa kuryente. Ang mga serbisyo sa telemedicine sa Apollo Telehealth makatabang sa pagpauswag sa mga sangputanan sa kahimsog ug maghatag tukma sa panahon nga mga interbensyon sa medikal kung gikinahanglan.

Source:

- Apollo Telehealth

– National Thermal Power Corporation (NTPC)