Meta-Sorter: Ang Pamaagi nga Gibase sa AI Nagpauswag sa Pag-label sa Biome sa Mga Sampol sa Microbiome

Ang mga tigdukiduki gikan sa Huazhong University of Science and Technology nakahimo og bag-ong AI-based nga pamaagi nga gitawag og "Meta-Sorter" aron mapaayo ang biome labeling alang sa microbiome samples. Ang pagtuon, nga gipatik sa journal Environmental Science and Ecotechnology, nagpakita kung giunsa paggamit sa Meta-Sorter ang mga neural network ug pagbalhin sa mga pamaagi sa pagkat-on aron masulbad ang hagit sa dili kompleto nga impormasyon sa database sa MGnify.

Ang Meta-Sorter nga pamaagi naglangkob sa duha ka yawe nga mga lakang. Una, usa ka modelo sa neural network ang gihimo gamit ang kapin sa 118,000 nga microbial sample gikan sa 134 biomes ug ang ilang katugbang nga biome ontology. Kini nga modelo nakab-ot ang usa ka impresibo nga kasagaran nga AUROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic curve) nga 0.896, tukma nga pagklasipikar sa mga sample nga adunay detalyado nga biome nga impormasyon.

Ang ikaduhang lakang naglakip sa paggamit sa pagbalhin sa pagkat-on uban sa bag-ong gipaila nga mga sample nga adunay lain-laing mga kinaiya. Gilakip sa mga tigdukiduki ang 34,209 nga bag-ong mga sampol gikan sa 35 nga mga biome, lakip ang walo ka mga nobela, sa pagbalhin sa modelo sa neural network. Nagresulta kini sa usa ka talagsaon nga kasagaran nga AUROC nga 0.989, nga epektibo nga nagtagna sa impormasyon sa biome alang sa bag-ong gipaila nga mga sample nga gimarkahan nga "Mixed biome."

Gipakita sa Meta-Sorter ang usa ka kinatibuk-ang rate sa katukma nga 96.7% sa pagklasipikar sa mga sampol nga adunay dili kompleto nga mga anotasyon sa biome. Kini nga kalampusan nagsulbad sa mga isyu sa mga kasaypanan sa pag-cascade ug nagbukas sa mga bag-ong posibilidad alang sa pagdiskobre sa kahibalo sa panukiduki sa kinaiyahan ug uban pang mga disiplina sa siyensya.

Dugang pa, ang Meta-Sorter nagpino sa biome annotation para sa under-annotated ug mis-annotated nga mga sample. Ang awtomatik nga pag-assign niini sa tukma nga mga klasipikasyon sa dili klaro nga mga sampol naghatag hinungdanon nga mga panabut lapas sa orihinal nga literatura. Ang pagkalainlain sa mga sampol sa piho nga mga kategorya sa kalikopan nagpauswag sa pagkakasaligan ug kabalido sa mga konklusyon sa panukiduki.

Samtang ang standardized protocols alang sa data submission ug meta-data incorporation nagpadayon sa pag-uswag, Meta-Sorter gilauman nga magbag-o sa pag-analisa ug paghubad sa microbial community samples. Makahimo kini nga mas tukma ug makahuluganon nga mga nadiskobrehan sa natad sa panukiduki sa microbiome ug sa unahan pa.

Nan Wang et al, Pagdalisay sa pag-label sa biome alang sa dagkong mga sample sa microbial nga komunidad: Pag-uswag sa mga neural network ug pagbalhin sa pagkat-on, Environmental Science ug Ecotechnology (2023). DOI: 10.1016/j.ese.2023.100304