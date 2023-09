Gipaila sa Reddit ang Post Translation Feature ug Updates Help Center

By

Ang Reddit, ang sikat nga online nga plataporma, nagpadayag sa usa ka bag-ong bahin nga nagtugot sa mga tiggamit sa paghubad sa mga post sa lainlaing mga sinultihan. Sa sinugdan, adunay walo ka mga pinulongan nga magamit, lakip ang English, Spanish, German, French, Portuguese, Italian, Dutch, ug Swedish.

Aron ma-access kini nga bahin sa paghubad, ang mga tiggamit mahimo ra nga mag-klik sa buton nga "paghubad" nga nahimutang sa ilawom sa username sa Redditor sa ibabaw sa post. Bisan pa, aron magamit kini nga bahin, kinahanglan una nga pilion sa mga tiggamit ang ilang gusto nga sinultian sa mga setting. Sa pagkakaron, kini nga feature anaa lamang sa Android ug iOS nga mga device, ingon man sa mga tiggamit nga naka-log out sa web platform.

Gawas pa sa pag-post sa paghubad, ang Reddit nag-eksperimento usab sa mga paghubad alang sa mga komento sa iOS ug Android. Sa bag-o nga post niini, gipadayag sa kompanya ang plano niini nga himuon ang tibuuk nga kasinatian sa panag-istoryahanay sa Reddit nga multilinggwahe sa umaabot nga umaabot.

Dugang pa, bag-o lang gi-update sa Reddit ang Help Center niini. Ang Help Center nagsilbi na karon nga sentro nga hub nga naghiusa sa Moderator Help Center ug naghatag sa mga tiggamit sa tanan nga gikinahanglan nga mga kapanguhaan sa suporta nga mahimo nilang gikinahanglan. Kini nga update moabut sa mga tikod sa Reddit sa pagpaila sa Mod Helper Program, nga nagganti sa mga moderator sa pagtabang sa ilang mga kaubang moderator.

Uban niining mga bag-ong feature ug updates, gitumong sa Reddit nga mapalambo ang kasinatian sa user ug i-promote ang mga multilinggwal nga panag-istoryahanay sulod sa komunidad niini.

Tinubdan:

– Reddit