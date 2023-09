Pokémon Scarlet ug Violet DLC: Ang Nakatago nga Bahandi sa Area Zero Gipagawas

Ang gipaabot nga Pokémon Scarlet ug Violet DLC sa kataposan miabot na, uban ang unang bahin nga giulohan og 'The Teal Mask' nga gipagawas karong semanaha. Ang mga tigbansay mahimo nang magsugod sa usa ka bag-ong adventure sa yuta sa Kitakami, makasugat og bag-ong Pokémon, magsuhid sa bag-ong mga dapit, ug makasinati og bag-ong mga istorya.

Usa sa kulbahinam nga mga pagdugang niini nga DLC mao ang pagpaila sa The Heroes of Kitakami, usa ka grupo sa gamhanang mga trainer nga adunay importante nga papel sa istorya. Ang mga tigbansay adunay kahigayonan nga makig-uban kanila, makakat-on mahitungod sa ilang mga panaw, ug tingali makahagit pa kanila sa mga gubat.

Ang baryo sa Kitakami nag-una usab sa kini nga DLC, nga gitugotan ang mga tigbansay nga isubsob ang ilang kaugalingon sa dato nga kultura ug mahibal-an ang mga sekreto niini. Kini usa ka buhi ug buhi nga lugar nga nagtanyag usa ka talagsaon nga atmospera kumpara sa ubang mga rehiyon sa dula.

Dugang pa, ang mga tigbansay makasugat ug pamilyar nga Pokémon nga milalin gikan sa ubang mga rehiyon ug naghimo sa Kitakami nga ilang bag-ong pinuy-anan. Usa sa ingon nga Pokémon mao ang Polteageist, usa ka bag-ong nadiskobrehan nga mga espisye nga eksklusibo sa kini nga DLC. Ang disenyo ug abilidad niini naghimo niini nga usa ka makaiikag nga dugang sa bisan unsang team sa trainer.

Kung gikonsiderar nimo ang pagpalit sa DLC, angay nga matikdan nga ang "The Hidden Treasure of Area Zero" adunay duha ka bahin - 'The Teal Mask' ug 'The Indigo Disk'. Dugang pa, nag-uban kini sa usa ka uniporme nga set nga nagrepresentar sa tanan nga mga panahon, nga gitugotan ang mga tigbansay nga ipasadya ang hitsura sa ilang in-game nga karakter.

Siguruha nga pilion ang bersyon sa DLC nga nahiuyon sa imong kaugalingon nga kopya sa dula kung nagpalit.

Sa konklusyon, ang pagpagawas sa Pokémon Scarlet ug Violet DLC nagtimaan sa usa ka kulbahinam nga bag-ong kapitulo sa dula. Uban sa bag-ong Pokémon, makabibihag nga mga istorya, ug makapahinganghang mga lokasyon, kini kinahanglan nga naa sa bisan kinsa nga Pokémon trainer nga naghinamhinam alang sa bag-ong mga panimpalad.

Tinubdan:

- Pokémon (@Pokemon) sa Twitter