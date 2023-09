Mga Panahon sa Pagpagawas alang sa The Teal Mask DLC sa Pokemon Scarlet ug Violet

Ang mga tigbansay sa tibuok kalibotan naghinamhinam nga nagpaabot sa pagpagawas sa unang Pokemon Scarlet ug Violet DLC, The Teal Mask. Gitakda nga ilunsad sa Miyerkules, Septiyembre 13, ang mga magdudula interesado sa piho nga mga oras sa pagpagawas sa ilang rehiyon.

Sumala sa nakumpirma nga impormasyon, Ang Teal Mask DLC ipagawas sa mosunod nga mga panahon:

– 6 pm Oras sa Pasipiko (Septiyembre 12)

– 8 pm Central Time (Septiyembre 12)

– 9 pm Eastern Time (Septiyembre 12)

– 2 am UK Time (Septiyembre 13)

– 3 am Oras sa Central Europe (Septiyembre 13)

– 5:30 am Indian Time (Septiyembre 13)

– 9 am Japan Time (Septiyembre 13)

Kini nga mga panahon mahimo’g mabag-o, apan ang dula gilauman nga maglansad sa gihatag nga oras. Ang mga magdudula kinahanglan nga magpabilin nga na-update alang sa bisan unsang mga pahibalo bahin sa mga pagbag-o sa oras sa pagpagawas.

Ang Teal Mask kay bahin sa The Hidden Treasure of Area Zero DLC para sa Pokemon Scarlet ug Violet. Gidala sa DLC ang mga magdudula sa usa ka pagbiyahe sa eskuylahan sa Kitakami, usa ka lagsik nga baryo nga puno sa mga kalihokan sa pista ug mga tindera sa kadalanan. Ang Kompanya sa Pokemon nagyagayaga na sa mga bag-ong pocket monsters, Legendaries, ug mga karakter nga ipaila sa The Teal Mask.

Gipadayag usab sa mga leaks ang dugang nga kasayuran bahin sa bag-ong mga abilidad, mga entry sa Pokedex, ug mga pocket monsters sama sa Bloodmoon Ursaluna. Ang ikaduha nga bahin sa The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, gitawag nga The Indigo Disk, gikatakda alang sa usa ka Q4/Winter release sa 2023.

Ang mga magdudula nga gustong makasinati sa The Teal Mask DLC kinahanglang manag-iya sa Pokemon Scarlet o Pokemon Violet. Kadtong nanag-iya sa duha ka dula kinahanglang mopalit ug separadong mga kopya sa The Teal Mask.

Bisan pa sa mga inisyal nga teknikal nga isyu nga nakaapekto sa pagpaunlod ug kasinatian sa magdudula, ang Pokemon Scarlet ug Violet adunay usa ka malampuson nga paglansad, nga nahimong pinakadako nga pagpagawas sa Nintendo sa tanan nga panahon nga adunay 10 milyon nga mga kopya nga gibaligya sa unang tulo ka adlaw.

