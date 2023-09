Ang Pixel Watch's September 2023 Update Nagdala ug Gagmay nga mga Pag-uswag

By

Ang pinakabag-o nga update alang sa Pixel Watch, nga gipagawas kaniadtong Setyembre 2023, nagpunting sa panguna sa seguridad ug pag-ayo sa bug. Kini nga update, nga adunay numero sa pagtukod nga RWDC.230905.003, naglakip sa labing bag-o nga patch sa seguridad alang sa gipaayo nga proteksyon sa aparato.

Bisan kung ang paglangan sa pagpagawas sa kini nga update nakaapekto sa pipila nga mga telepono, wala kini epekto sa Wear OS. Naghatag ang Google og changelog nga naghisgot lamang sa patch sa seguridad, nga nagpakita nga kini nga pag-update wala magdala og bisan unsang mahinungdanong bag-ong mga feature o mga pagpaayo sa Pixel Watch.

Ang paglusad sa update sa OTA gikatakda nga magsugod sa Septyembre 11 alang sa kadaghanan sa mga aparato. Bisan pa, ang mga tiggamit sa Canada kinahanglan maghulat hangtod sa Septyembre 18 aron makadawat sa update. Kini nga paglangan tali sa mga petsa sa pagpagawas wala damha ug mahimong tungod sa rehiyonal nga mga konsiderasyon o piho nga teknikal nga mga kinahanglanon.

Sa pagkakaron, ang standard nga pamaagi sa mano-mano nga pag-trigger sa update sa Pixel Watch dili molihok. Ang kapilian sa pagsusi alang sa mga update gikan sa menu sa mga setting nagpakita lamang sa mensahe nga "Ang imong relo mao ang labing bag-o." Bisan pa, adunay usa ka workaround aron masugdan ang proseso sa pag-download. Pinaagi sa pag-tap sa “Your watch is up to date” screen sa makadaghang higayon nga sunudsunod, ang mga user maka-prompt sa update aron magsugod sa pag-download. Dugang pa, ang pag-disable sa Bluetooth ug ang pagsalig lamang sa Wi-Fi makapadali sa proseso sa pag-download.

Bisan kung kini nga pag-update mahimo’g dili magpaila sa bisan unsang groundbreaking nga mga bahin, hinungdanon nga ipadayon ang mga aparato nga labing bag-o sa labing bag-ong mga patch sa seguridad. Girekomenda ang mga tiggamit nga i-install ang update sa Septyembre 2023 sa diha nga kini magamit aron masiguro nga ang ilang Pixel Watch magpabilin nga protektado batok sa mga potensyal nga kahuyangan.

Tinubdan:

- Google Changelog

– FTC link: [source URL]