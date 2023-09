Bag-ong Bloom Gold Diffusion Filters para sa mga Sinematograpo

By

Ang kolaborasyon tali sa award-winning cinematographer nga si Philip Bloom ug Formatt-Hitech miresulta sa pagmugna sa Bloom Gold diffusion filter series. Kini nga mga screw-in diffusion filter gidisenyo aron mawagtang ang digital edge sa mga imahe nga gihimo sa mga modernong camera ug mga lente samtang naghatag usab usa ka maliputon nga epekto sa pag-init.

Giila ni Bloom ang panginahanglan alang sa usa ka solusyon nga makapauswag sa kinaiya ug giladmon sa mga imahe nga gihimo sa mga de-kalidad nga mga camera ug mga lente. Wala makontento sa kasamtangan nga mga kapilian, nakigtambayayong siya sa Formatt-Hitech sa paghimo sa iyang kaugalingon nga mga filter sa pagsabwag. Gihimo gamit ang Schott B270i optical nga bildo ug maayo nga nahuman pinaagi sa kamot sa UK, kini nga mga pagsala nagpakita sa labing taas nga mga sumbanan sa kalidad.

Ang mga filter sa Bloom Gold diffusion magamit sa kusog nga 1/8, 1/4, ug 1/2, ug usa ka lainlaing gidak-on gikan sa 49mm hangtod 82mm. Uban sa usa ka anti-reflective filter ring, kini nga mga filter dali nga magamit sa parehas nga mga still ug gagmay nga mga lente sa sine. Ang pagpili tali sa lain-laing mga kusog nagtugot sa mga tiggamit sa pag-ayo sa ilang gitinguha nga epekto base sa mga hinungdan sama sa lens, suga, ug focal length.

Ang mga filter moabut uban ang usa ka pagpili sa mga paghuman sa singsing, bisan sa tradisyonal nga itom o opulent nga bulawan, bisan kung ang baso ug epekto nagpabilin nga parehas alang sa duha nga mga bersyon. Ang mga presyo alang sa mga filter sa Bloom Gold gikan sa $87.50 US alang sa 49mm nga mga filter hangtod sa $140 US alang sa 82mm nga mga bersyon. Mahimo silang mapalit direkta gikan sa website sa Formatt-Hitech sa US ug UK.

Ang mga cinematographers nga nagtinguha nga mapauswag ang biswal nga epekto ug kinaiya sa ilang mga imahe mahimo na karon nga magsalig sa mga filter sa pagsabwag sa Bloom Gold aron mahatagan usa ka solusyon. Gibuhat uban ang makuti nga pagtagad sa detalye ug paggamit sa taas nga kalidad nga mga materyales, kini nga mga pagsala nagtanyag sa tunability ug versatility nga gitinguha sa mga propesyonal sa natad.

