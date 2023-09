Ang Indie Climbing Game "Only Up" Kalit nga Gikuha gikan sa Steam Store

Ang sikat nga indie climbing game, "Only Up," nga nakakuha og daghang pagsunod sa Twitch, kalit nga gikuha gikan sa PC game store Stream. Ang developer sa dula, nga nailhan nga Indiesolodev, mikutlo sa mga bulan sa stress ingon nga hinungdan sa pagtangtang niini.

Sa usa ka Steam patch note nga gilakip sa gitangtang na karon nga dula, gipasabut ni Indiesolodev nga ang "Only Up" mao ang ilang una nga negosyo sa pag-uswag sa dula, nga gihimo alang sa mga katuyoan sa paglalang ug pagsulay sa ilang mga kahanas. Bisan pa, ang dula nakahatag kanila og daghang stress sa mga bulan. Gipahayag nila ang ilang tinguha nga ibutang ang dula sa ilang luyo ug ipunting ang ilang kaugalingon nga kaayohan.

Isip usa ka estudyante sa disenyo sa dula, gipahayag ni Indiesolodev nga dili na nila gusto ang responsibilidad sa pagsuporta sa "Only Up" ug sa baylo gituyo nga mohunong ug magpadayon sa ilang edukasyon. Gihisgutan usab nila ang ilang mga plano sa pagpalambo sa ilang sunod nga dula, nga adunay lahi nga genre, setting, ug focus sa cinematography.

Bisan pa nga usa ka solo nga developer alang sa "Only Up," plano ni Indiesolodev nga magtrabaho kauban ang usa ka team alang sa ilang sunod nga dula, nga giulohan og "Kith." Ang pagtangtang sa "Only Up" gikan sa Steam store nagtimaan sa katapusan sa pagkaanaa sa dula alang sa mga magdudula.

Ang "Only Up" nakadawat positibo nga mga pagsusi sa Steam sukad kini gipagawas kaniadtong Mayo 2023, nga adunay 71% sa mga tigrepaso nga nagtimaan niini ingon usa ka positibo nga kasinatian. Gisundan sa dula ang istorya sa usa ka tin-edyer nga ginganlag Jackie, kinsa kinahanglan nga mosaka sa tumoy sa kalibutan sa dula aron makalingkawas sa kakabus ug makat-on bahin sa ilang kaugalingon.

Samtang ang dula nakadani sa mga crypto fans nga adunay mga pakisayran sa Goblintown NFTs, adunay mga reklamo usab bahin sa paggamit niini sa NFT art. Mitumaw ang mga espekulasyon nga ang pagtangtang sa dula mahimong konektado sa paggamit niini sa copyrighted nga materyal, lakip ang musika gikan sa kasamtangan nga mga salida sa anime ug mga video game.

Sa kinatibuk-an, ang kalit nga pagtangtang sa "Only Up" gikan sa Steam store nakapahigawad sa mga fans, apan ang desisyon ni Indiesolodev nga unahon ang ilang kaayohan ug pag-focus sa umaabot nga pagpalambo sa dula masabtan.

Tinubdan:

– [Gigikanan 1]

– [Gigikanan 2]