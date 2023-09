Lamang Up, Viral nga Dula sa Twitch, Gibira gikan sa Steam

Ang popular nga viral nga dula, Only Up, nga nakakuha og dako nga pagkapopular sa Twitch sa ting-init, gikuha gikan sa Steam platform. Ang nagmugna sa dula, nga nailhan nga SCKR Games, nagpahayag sa usa ka tinguha nga magpadayon gikan sa dula tungod sa tensiyon nga gipahinabo niini.

Ang Up Lamang nakabaton og usa ka mahinungdanong pagsunod sa Twitch uban sa talagsaon nga pagkuha sa istorya ni Jack ug sa Beanstalk. Gipakita sa dula ang mga pilosopikal nga pagsaysay ug mahagiton nga platforming samtang ang mga magdudula misulay sa pagsaka sa ilang agianan sa lainlaing naglutaw nga mga butang ug palibot.

Bisan pa sa kalampusan niini sa Twitch, Only Up nag-atubang sa pagsaway tungod sa paglakip niini sa NFT references, ang pagkawala sa gameplay features sama sa save function, ug mga akusasyon sa paggamit sa copyrighted assets gikan sa laing developer. Kini nga mga kontrobersiya misangpot sa dula nga temporaryo nga gikuha gikan sa Steam kaniadtong Hulyo sa wala pa kini mibalik.

Sa usa ka update nga post, ang solo developer sa Only Up miila sa ilang mga kasaypanan ug nagpahayag sa tinguha nga ibutang ang dula sa ilang luyo. Ilang gikutlo ang tensiyon nga gipahinabo sa dula ug ang panginahanglan sa kalinaw sa hunahuna ug pagkaayo. Nagplano ang developer nga mohunong ug magpadayon sa ilang edukasyon samtang nagtrabaho sa ilang sunod nga dula, nga giulohan og Kith. Kini nga bag-ong proyekto adunay lahi nga konsepto, genre, ug setting, nga nagpunting sa cinematography. Ang developer usab nagpahayag sa usa ka tinguha sa pagtrabaho uban sa usa ka gamay nga team sa pagpalambo sa ilang mga kahanas sa disenyo sa dula.

Tinuod sa ilang pahibalo, Only Up dili na magamit alang sa pagpalit sa Steam. Bisan pa, kadtong nakapalit na sa dula mahimo pa nga mag-download ug magdula niini. Uban sa dul-an sa 13,000 nga mga pagribyu, ang Only Up nagmintinar sa kasagaran nga positibo nga rating.

Tinubdan:

- Kahulugan: Twitch - usa ka live streaming platform alang sa mga magdudula;

NFT - Non-Fungible Token, usa ka digital asset nga adunay talagsaon nga pagpanag-iya nga natala sa usa ka blockchain platform;

Steam – usa ka digital distribution platform para sa mga video game.