Ang nScrypt nga Gibase sa Florida Nakadawat og Patente para sa Modular Mobile Direct Digital Manufacturing Systems

Ang espesyalista sa microdispensing nga nakabase sa Florida nga nScrypt gihatagan og patente sa US alang sa Modular Mobile Direct Digital Manufacturing Systems niini. Ang sistema, nga gisulod sa usa ka standard nga sudlanan sa pagpadala, gidisenyo alang sa direkta nga digital nga paggama (DDM) ug makahimo sa pagtrabaho sa daghang mga materyales, lakip ang mga thermoplastics, metal, ug seramiko.

Ang sistema adunay mga kapabilidad sa pag-imprinta sa 3D ingon man usa ka electronic component pick-and-place system ug usa ka bioreactor. Pinaagi sa pag-integrate sa nScrypt's Factory sa usa ka Tool nga teknolohiya, ang modular nga sistema makagama usab ug kompletong functional electronic device. Ang sistema kay collapsible alang sa sayon ​​nga transportasyon ug naglakip sa nagkalain-laing advanced features sama sa electrostatic discharge flooring, integrated communication systems, solar power, ug bisan usa ka drone landing platform.

Dugang sa kini nga patente, ang dibisyon sa panukiduki sa nScrypt, Scipio, nakahimog hinungdanon nga pag-uswag sa teknolohiya sa pag-imprenta sa 3D. Malampuson nilang gipauswag ang performance sa 3D Printed Circuit Structures (PCSs) pinaagi sa ilang Factory in a Tool nga teknolohiya. Kini nga teknolohiya gigamit sa paghimo og mga sirkito nga adunay conformal nga mga elemento sa pagpainit alang sa mga elektronik nga himan ug masul-ob nga teknolohiya. Gigamit usab nila ang Pabrika sa usa ka Himan sa paghimo sa mga CubeSats para sa US Space Force, nga nagpakita sa katakus sa sistema sa paghimo sa mga komplikado nga istruktura nga adunay gilakip nga mga gamit.

Uban niini nga patente ug sa ilang mga pag-uswag sa teknolohiya sa pag-imprenta sa 3D, ang nScrypt usa ka nanguna nga magdudula sa sektor sa paggama sa additive. Ang ilang modular mobile system nagbukas sa bag-ong mga posibilidad para sa localized manufacturing ug sa paghimo sa customized parts. Kini nga teknolohiya adunay potensyal nga magbag-o sa lainlaing mga industriya, gikan sa elektroniko hangtod sa aerospace.