Ang Nintendo Switch Successor Gikataho nga Gipadayag Sa Likod sa Sirado nga mga Pultahan sa Gamescom 2023

Sumala sa usa ka taho gikan sa Eurogamer, ang mipuli sa Nintendo Switch console gipakita sa usa ka luyo nga sirado nga mga pultahan nga gipadayag sa Gamescom 2023. Bisan kung ang Eurogamer wala’y higayon nga sulayan kini sa ilang kaugalingon, gituohan nga daghang mga kauban nga developer ang gihatag. usa ka pagtan-aw sa console sa usa ka porma.

Usa sa mga highlight sa demonstrasyon mao ang usa ka "soup up" nga bersyon sa The Legend of Zelda: Breath of the Wild, espesipikong gidesinyo aron ipakita ang mga kapabilidad sa performance sa gibalita nga Switch 2. Bisan pa, wala'y dugang nga impormasyon mahitungod niining giingong tech demo nga nahimo. gibutyag niining panahona.

Kini nga pamaagi sa paggamit sa usa ka gipauswag nga bersyon sa usa ka naglungtad nga dula aron ipakita ang mas maayo nga pasundayag nagpahinumdum sa estratehiya sa Sony Interactive Entertainment padulong sa paglansad sa PlayStation 5, diin gipakita nila ang mas paspas nga mga oras sa pagkarga sa Marvel's Spider-Man sa PlayStation 4.

Bisan pa sa mga tsismis nga naglibot sa manununod sa Nintendo Switch, ang kompanya wala pa opisyal nga nagpamatuod sa pagkaanaa niini o bisan unsang potensyal nga mga bahin nga mahimo’g ipakilala niini, sama sa gipaayo nga pasundayag, mga resolusyon sa 4K, o pagpahiangay sa likod. Ang mga taho sa industriya nagsugyot nga ang Nintendo nangandam alang sa usa ka mas dako, publiko nga pagpadayag sa 2024, apan sa pagkakaron, kini nagpabilin nga pangagpas.

Bisan kung ang mga diskusyon bahin sa Nintendo Switch kanunay nga naglibot sa console nga nakaabot sa katapusan sa naandan nga siklo sa kinabuhi, ang Nintendo nagpadayon nga nakasinati og hinungdanon nga kalampusan sa Switch. Sumala sa presidente sa Nintendo sa America nga si Doug Bowser, kini nga kalampusan naggikan sa talagsaon nga hybrid nga disenyo sa console ug usa ka lig-on nga linya sa mga sikat nga dula.

Tungod sa padayon nga kalampusan sa Nintendo Switch ug sa umaabot nga mga titulo sa pag-uswag, sama sa Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, ug ang wala'y titulo nga Princess Peach nga dula, adunay daghan pa nga magpabilin sa mga magdudula nga makiglambigit sa orihinal nga Switch .

Bisan pa, samtang kini nga mga titulo gipagawas, ang kaugmaon sa console mahimong dili sigurado. Samtang ang giingong luyo sa sirado nga mga pultahan nga miting sa Gamescom 2023 nagsugyot nga ang Nintendo nagplano alang sa usa ka pagbag-o sa umaabot nga umaabot, ang mga pangutana nagpabilin mahitungod sa unsay ilakip sa sunod nga Nintendo console ug kung kini ba magpakita sa 2024. Sa paglabay sa panahon, dugang nga impormasyon ang gilauman nga motumaw, nga naghatag og mas klaro nga hulagway sa mga plano sa Nintendo alang sa umaabot.

