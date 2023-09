Gigamit sa mga Siyentista ang Pagkat-on sa Makina aron Makatagna sa Bag-ong mga Materyal sa Magnet nga Wala’y Kritikal nga mga Elemento

Ang mga siyentista sa Ames National Laboratory nakahimo og usa ka modelo sa pagkat-on sa makina aron matagna ang bag-ong magnet nga mga materyales nga wala mogamit mga nihit nga elemento. Kini nga bag-ong pamaagi nagpunting sa temperatura sa Curie sa materyal, nga nagtanyag usa ka labi ka malungtaron nga agianan alang sa umaabot nga mga aplikasyon sa teknolohiya.

Ang mga high-performance nga magnet, nga hinungdanon alang sa mga teknolohiya sama sa kusog sa hangin, pagtipig sa datos, mga de-koryenteng salakyanan, ug magnetic refrigeration, tradisyonal nga adunay mga kritikal nga elemento sama sa kobalt ug talagsaon nga mga materyales sa yuta. Bisan pa, kini nga mga materyales adunay taas nga panginahanglan ug adunay limitado nga magamit. Aron matubag kini nga isyu, ang mga tigdukiduki sa Ames National Laboratory nagtumong sa pagdesinyo sa bag-ong mga magnetic nga materyales nga adunay pagkunhod sa kritikal nga mga materyales.

Ang pagkat-on sa makina, usa ka subset sa artificial intelligence, adunay hinungdanon nga papel sa kini nga panukiduki. Gigamit sa team ang eksperimento nga datos ug theoretical modeling aron mabansay ang ilang machine learning algorithm. Ang temperatura sa Curie, nga mao ang pinakataas nga temperatura diin ang usa ka materyal nagmintinar sa iyang magnetismo, nagsilbi nga usa ka importante nga parameter sa pagtagna sa bag-ong magnetic nga mga materyales.

Ang pag-uswag sa modelo sa pagkat-on sa makina usa ka paningkamot nga magamit ang sukaranang siyensya sa natad. Pinaagi sa pagbansay sa modelo nga adunay nahibal-an nga magnetic nga mga materyales, ang mga tigdukiduki nagtukod usa ka relasyon tali sa mga bahin sa elektroniko ug atomic nga istruktura ug temperatura sa Curie. Kini nakapahimo sa modelo sa pagtagna sa mga potensyal nga materyales sa kandidato.

Aron ma-validate ang modelo, ang team nagpunting sa mga compound nga gibase sa cerium, zirconium, ug iron. Malampuson nga na-synthesize ug gihulagway sa mga tigdukiduki kini nga mga materyales, ug ang modelo sa pagkat-on sa makina tukma nga gitagna ang ilang temperatura sa Curie. Kini nga malampuson nga resulta nagrepresentar sa usa ka mahinungdanon nga lakang sa paghimo sa usa ka high-throughput nga pamaagi alang sa pagdesinyo sa bag-ong permanenteng magnet.

Ang paggamit sa pagkat-on sa makina sa pagdiskubre sa bag-ong magnet nga mga materyales nagtanyag usa ka malungtaron ug episyente nga alternatibo sa tradisyonal nga pamaagi sa eksperimento. Pinaagi sa pagdaginot sa oras ug mga kahinguhaan, kini nga pamaagi naghatag sa dalan alang sa pag-uswag sa mga high-performance nga magnet gamit ang daghang mga domestic nga sangkap. Ang mga tigdukiduki sa Ames National Laboratory komitado sa pagsulat sa pagkat-on sa makina nga nahibal-an sa pisika alang sa usa ka malungtarong kaugmaon.

