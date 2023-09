Ang Kerala Nagtinguha alang sa Total nga Digital Literacy

Ang Kerala, ang unang estado sa India nga nakab-ot ang total nga literacy, karon naka-focus sa pagkab-ot sa total digital literacy, nag-ingon ang General Education Minister V. Sivankutty. Namulong sa State-level observance sa International Literacy Day, gipasiugda ni Sivankutty ang kamahinungdanon sa digital literacy sa mga pag-uswag sa teknolohiya karon. Gihisgutan niya nga ang sektor sa edukasyon malampuson nga nagsustenir sa mga nakuha nga nahimo sa pagsakup sa literasiya, apan ang digital literacy nahimo nga kinahanglanon alang sa mga indibidwal nga molambo sa modernong kalibutan.

Ang estado nakahimo ug daghang mga proyekto pinaagi sa State Literacy Mission Authority aron mapauswag ang digital literacy. Ang inisyal nga hugna sa kinatibuk-ang digital literacy project nagtumong sa pagpausbaw sa literacy standards sa mga estudyante gikan sa Scheduled Castes ug Scheduled Tribes sa walo ka distrito. Pinaagi sa pagsulbad sa kalainan sa edukasyon ug sosyo-kultural sa mga kababayen-an niining mga marginalized nga komunidad, ang proyekto naglaum nga mahatagan ug gahum ang mga indibidwal ug taytayan ang digital divide.

Ang direktor sa State Council of Educational Research and Training (SCERT) nga si Jayaprakash RK ang nangulo sa function, nga nagpakita sa pasalig sa gobyerno sa pagpalambo sa digital literacy. Ang ubang mga importanteng mamumulong sa maong kalihokan naglakip sa Samagra Shiksha Kerala State project director Supriya AR, State Institute of Educational Technology (SIET) Kerala director B. Aburaj, State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala vice-chairman P. Pramod, ug State Literacy Mission Authority director AG Oleena.

Pinaagi sa pag-focus sa digital literacy, ang Kerala nag-uswag sa paghimo sa usa ka inklusibo ug gihatagan og gahum nga katilingban. Pinaagi niini nga mga inisyatibo, ang estado nagtinguha sa pagsangkap sa iyang mga lungsuranon sa gikinahanglan nga mga kahanas sa paggamit sa mga oportunidad nga gitanyag sa digital nga panahon, dugang nga pagpalambo sa edukasyon, ug socio-economic development.

Tinubdan:

- Ministri sa Edukasyon, Kerala

– Awtoridad sa Misyon sa Literacy sa Estado