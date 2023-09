Gipadayag sa Apple ang iPhone 15: Mga Feature, Presyo, ug Petsa sa Pagpagawas

By

Bag-o lang gipadayag sa Apple ang ilang gipaabot nga iPhone 15 range sa usa ka espesyal nga kalihokan sa Steve Jobs Theater sa Cupertino, California. Ang bag-ong mga modelo sa iPhone 15 gikatakda nga ipagawas sa Aotearoa (New Zealand) sa Septiyembre 22, nga adunay mga presyo nga magsugod sa NZ$1649 alang sa standard nga modelo, NZ$2099 alang sa Pro, ug $2499 alang sa Pro Max.

Atol sa kalihokan, gipadayag usab sa Apple ang labing bag-ong mga modelo sa Apple Watch, nga adunay bag-ong bahin sa pagkontrol sa lihok. Uban niini nga bahin, ang mga tiggamit makahimo sa lainlaing mga gimbuhaton pinaagi sa pag-tap sa ilang kumagko ug tudlo.

Makapainteres, ang iPhone 15 range gilansad nga adunay parehas nga mga presyo sa base sama sa miaging iPhone 14 range sa US. Bisan pa, sa New Zealand, ang base nga iPhone 15 gipresyohan nga NZ $ 50 nga mas taas kaysa sa iPhone 14. Ang presyo sa paglansad sa iPhone 15 Pro mao ang NZ $ 100 labaw pa sa iPhone 14 Pro, ug ang bag-ong Plus ug Pro Max nga mga modelo nakakita sa pagtaas sa presyo sa paglansad. sa NZ$300 kumpara sa mga modelo sa miaging tuig.

Usa ka talagsaon nga bahin sa iPhone 15 range mao ang pagpaila sa mga USB-C port alang sa pag-charge. Kini nga lakang moabut human ang European Union nagpasa sa lehislasyon nga nagkinahanglan sa tanan nga gagmay nga mga himan, lakip na ang mga smartphone, sa paggamit sa USB-C nga pag-charge sa 2024. Uban niini nga pagbag-o, ang sama nga cord nga nag-charge sa mga iPhone mahimo usab nga mag-charge sa kadaghanan sa modernong mga Android phone ug uban pang mga device. Dugang pa, gitugotan niini ang reverse charging, nagpasabut nga ang mga tiggamit mahimo’g mag-recharge sa mga aksesorya sama sa ilang kaso sa AirPods direkta gikan sa ilang iPhone.

Sa termino sa mga kolor, ang iPhone 15 standard ug Plus nga mga modelo magamit sa pink, yellow, blue, green, ug black. Ang mga modelo sa iPhone 15 Pro ug Pro Max nagtanyag mga kapilian nga itom, puti, asul, ug natural nga titanium. Bisan pa, dili sama sa pipila nga parehas nga mga telepono sa Android, ang standard nga mga modelo sa iPhone 15 wala magpakita usa ka kanunay nga gipakita o usa ka 120Hz nga display.

Ang mga modelo sa iPhone 15 Pro adunay gaan ug lig-on nga titanium nga kaso, nga gipuli ang stainless steel nga gigamit sa miaging mga modelo. Dugang pa, ang mute switch sa kilid sa telepono gipulihan og programmable action button.

Sa kinatibuk-an, ang sakup sa iPhone 15 nagtanyag mga bag-ong bahin, mas taas nga presyo alang sa pipila nga mga modelo, ug ang kasayon ​​​​sa pag-charge sa USB-C. Uban sa ilang mga impresibo nga specs ug updated nga mga disenyo, kining bag-ong mga iPhone siguradong makadani sa atensyon sa mga mahiligon sa Apple ug mga mahiligon sa teknolohiya.

