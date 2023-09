Ang Huawei's Mate 60 Pro Smartphone Nagpakita sa China's Domestic Tech Capabilities

Ang Huawei Technologies Co. mihimo usa ka hinungdanon nga lakang sa pagpakita sa pag-uswag sa China sa pagpalambo sa mga kapabilidad sa domestic tech sa labing bag-o nga modelo sa smartphone, ang Mate 60 Pro. Kini nga smartphone prominente nga adunay taas nga proporsyon sa mga sangkap nga hinimo sa China, dugang sa gidesinyo ug gigama nga Kirin nga processor niini.

Ang pagtuki sa teardown nga gihimo sa TechInsights para sa Bloomberg nagpadayag nga ang Huawei nagkuha daghang mga sangkap gikan sa mga kompanya sa China. Ang Mate 60 Pro naglakip sa radio frequency front-end module gikan sa Beijing OnMicro Electronics Co., usa ka satellite communications modem gikan sa Hwa Create Co., ug usa ka RF transceiver gikan sa Guangzhou Runxin Information Technology Co. Ang memorya sa SK Hynix Inc. giila nga langyaw nga sangkap hangtod karon.

Ang pagsalig sa mga domestic nga suppliers alang sa mga tech nga sangkap usa ka impresibo nga kalampusan alang sa Huawei, tungod sa mga hagit nga giatubang niini human maputol gikan sa merkado alang sa mga advanced chips ug chipmaking pinaagi sa mga silot sa US kaniadtong 2020. Ang kompanya kaniadto nagsalig sa mga supplier sa Amerika alang sa hinungdanon nga mga chip sa komunikasyon ug kinahanglang mangitag alternatibong paagi sa paghimo sa mga processor ug wireless chips niini.

Bisan pa niini nga mga kalisdanan, ang Huawei nakahimo sa paghimo sa usa ka smartphone nga adunay kadaghanan nga mga sangkap nga hinimo sa China, nga nagpakita sa iyang katakus sa pag-navigate sa teknolohikal nga embargo. Ang katulin sa wireless sa Mate 60 Pro parehas sa 5G nga mga aparato, ug ang aparato wala magpakita sa bisan unsang dili kasagaran nga pag-agas sa baterya.

Bisan pa, ang mga pangutana nagpabilin bahin sa gidaghanon sa produksiyon ug gasto sa kini nga mga sangkap. Ang Huawei kinahanglan nga makigkompetensya sa mga establisado nga mga magdudula sama sa Apple ug Samsung, kansang mga smartphone naggamit sa mga chips nga labing menos duha ka henerasyon sa unahan sa pinakabag-o nga tanyag sa Huawei. Bisan pa, ang pagpagawas sa Mate 60 Pro nga wala’y detalyado nga mga detalye gisaulog sa media sa estado ingon ebidensya nga ang mga paningkamot sa US nga higpitan ang pag-access sa China sa mga advanced nga teknolohiya napakyas.

Ang kalampusan sa Mate 60 Pro mahimong adunay hinungdanon nga implikasyon alang sa Huawei ug sa merkado sa smartphone sa China. Gibanabana sa mga analista nga kung ang Huawei mamaligya og 5 milyon nga mga yunit, mahimo’g ma-cannibalize niini ang 38% sa pagbaligya sa iPhone sa China. Bisan pa, ang mga pagpugong sa suplay ug ubos nga abot sa produksiyon nagpatunghag kawalay kasiguruhan bahin sa katakus sa Huawei nga matubag ang panginahanglan.

Samtang ang Huawei nagpadayon sa pag-uswag sa mga kapabilidad sa domestic tech, nagpabilin nga makita kung giunsa ang pagtubag sa US. Gipasabot ni Representante Michael McCaul nga ang mga suppliers sa Huawei, sama sa Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), mahimong nakalapas sa mga silot sa US. Ang sangputanan sa kini nga mga pag-uswag mahimong adunay daghang mga implikasyon alang sa Huawei ug sa industriya sa teknolohiya sa kalibutan.

