Sumaryo: Sugod sa 2025, kinahanglan nga gamiton ang usa ka Google account sa Fitbit. Samtang ang mga naglungtad nga tiggamit sa Fitbit dili kinahanglan nga ibalhin dayon ang ilang datos, mahimo nila kini pilion karon aron mapahimuslan ang mga benepisyo. Ang pagbalhin sa imong data sa Fitbit ngadto sa Google account nagtugot sa usa ka sign-on ug magamit ang mga feature sa privacy sa Google sa imong data sa Fitbit. Importante nga hinumdoman nga kini nga paglalin permanente ug dili na mabawi.

Aron masugdan ang proseso sa paglalin, siguroha nga ang imong Fitbit app na-update sa pinakabag-o nga bersyon. Ablihi ang app ug pangitaa ang prompt nga giulohan og "Fitbit is part of the Google Family." Kung makita nimo kini nga prompt, i-tap ang "Get Started." Sunod, pilia ang imong Google account gikan sa lista sa mga magamit nga kapilian. Kung wala ka usa ka angay nga Google account, mahimo ka maghimo usa ka bag-o.

Sa sunod nga lakang, ribyuha ug kumpirmahi ang imong pag-setup sa Fitbit, lakip ang imong impormasyon sa profile ug datos sa kahimsog ug kahimsog. Mahimo nimong pilion kung unsang datos ang gusto nimong ibalhin. Human ma-verify ang imong impormasyon, ribyuha kung giunsa paggamit sa Google ang datos sa Fitbit ug uyoni ang mga termino. Mahimo ka usab nga kapilian sa pag-amot sa imong datos sa kahimsog sa mga inisyatibo sa panukiduki sa Google ug Fitbit.

Dugang pa, mahimo nimong pilion nga i-sync ang imong data sa Health Connect API sa Google kung gusto. Kung nahuman na nimo kini nga mga lakang, i-tap ang "Done" aron mahuman ang proseso sa paglalin. Ang tibuok nga proseso kinahanglang mokabat sa lima ngadto sa napulo ka minuto.

Hinumdumi nga samtang ang paglalin dili mandatory hangtod sa 2025, ang sayo nga paglalin nagtugot kanimo sa pagpahimulos sa mga benepisyo sa paggamit sa usa ka Google account sa Fitbit. Angayan nga hunahunaon kung nagplano ka nga magpadayon sa paggamit sa Fitbit o Pixel Watch nga mga aparato sa taas nga termino.

Pahinumdom: Ang datos sa kahimsog ug kahimsog sa Fitbit dili magamit alang sa pag-target sa ad sa Google ingon bahin sa mga termino sa regulasyon alang sa pagkuha sa Fitbit sa Google.

Tinubdan: The Verge