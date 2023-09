Ang Embracer Group Nagsuhid sa Pagbaligya sa Gearbox Kalingawan Pagkahuman sa Pagbalik sa Pamuhunan

Ang Embracer Group, usa ka gaming conglomerate, gikataho nga naghunahuna sa pagbaligya sa iyang subsidiary, Gearbox Entertainment, sa paningkamot nga maulian human sa pagkahugno sa usa ka mayor nga kasabutan sa pagpondo sayo ning tuiga. Samtang ang Embracer karon nagsuhid sa mga potensyal nga pumapalit alang sa Gearbox, ang usa ka deal dili garantiya.

Ang Embracer Group naa sa usa ka paspas nga pagpamalit sa miaging pipila ka tuig, nagtigum sa usa ka halapad nga portfolio sa mga kabtangan sa pagdula ug kalingawan. Naglakip kini sa pag-angkon sa Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (ang developer sa Tomb Raider), ug ang mga katungod sa mga prangkisa sama sa The Lord of the Rings ug The Hobbit. Bisan pa, kini nga mga pag-angkon moabut sa usa ka taas nga gasto, nga nahimong usa ka hinungdanon nga isyu sa dihang ang usa ka $2 bilyon nga deal sa pamuhunan, nga gikataho gikan sa usa ka grupo sa pamuhunan sa Saudi, nahulog kaniadtong Hunyo.

Aron makabangon gikan sa kini nga kapakyasan, ang Embracer Group nagpahibalo sa mga plano alang sa usa ka tibuuk nga kompanya nga pag-istruktura, nga naglakip sa mga pagtangtang, mga lakang sa pagkunhod sa gasto, ug pagtangtang sa pipila nga mga bahin. Usa sa mga potensyal nga divestment nga gikonsiderar mao ang Gearbox Entertainment.

Ang Gearbox Entertainment nakuha sa Embracer Group kaniadtong 2021 sa usa ka deal nga nagkantidad hangtod sa $ 1.3 bilyon. Sukad sa pag-angkon, ang Gearbox nagpagawas sa duha ka mga spinoff sa sikat nga serye sa dula nga Borderlands, nga adunay usa ka Borderlands nga salida nga gitakda nga ipagawas sa 2024. Dugang pa, ang ilang bag-o nga pagpagawas, Remnant 2, nahimong top-selling nga titulo sa US alang sa bulan sa Hulyo.

Sumala sa Reuters, ang Gearbox Entertainment gipamaligya sa panguna sa internasyonal nga mga grupo sa pagdula. Ang Embracer Group naglaum nga pinaagi sa pagbaligya sa Gearbox, mapalig-on nila ang ilang mga panalapi ug makatutok sa ilang nahabilin nga portfolio sa mga kabtangan sa dula ug kalingawan.

Tinubdan: Reuters