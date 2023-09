Ang WWOO-LD Boston Nahimong Unang US 5G OTA TV Broadcaster

By

Ang WWOO-LD Boston gikatakda nga maghimo og kasaysayan isip unang broadcaster sa US nga nagtanyag sa over the air (OTA) TV broadcasting sa 5G. Ang kompanya nag-file alang sa usa ka eksperimento nga lisensya sa Federal Communications Commission ug nagplano nga magsugod sa 5G broadcasting kaniadtong Miyerkules, Setyembre 13, 2023.

Kini nga lakang moabut samtang ang pag-uswag sa teknolohiya ug pagdugang nga panginahanglan alang sa video ug data sa mga mobile device naghimo sa hingpit nga palibot alang sa pagsulay ug pagtukod sa 5G nga pagsibya. Gipasidunggan sa WWOO-LD ang mga paningkamot sa "SuperFrank" Copsidas, ang nagtukod sa Low Power TV Broadcasters Association ug XGen Network, sa paghimo niini nga milestone nga posible.

Samtang nagpailalom pa sa pagsulay, ang 24/7 5G nga sibya sa WWOO-LD maghatag dalan alang sa umaabot nga mga cord cutter aron makatagamtam sa mga benepisyo sa kini nga serbisyo. Pinaagi sa paggamit sa usa ka "usa-sa-daghan nga modelo," ang 5G nga pagsibya nagtumong sa pagpakunhod sa kahuot ug mga paghuot sa trapiko tungod sa usa-sa-usa nga modelo nga gigamit sa pagpadala sa datos ug video sa konektado nga mga himan.

Usa sa mga bentaha sa 5G broadcasting mao ang abilidad niini sa pag-operate nga adunay mas ubos nga mga tore ug mas ubos nga gahum kumpara sa tradisyonal nga full-power nga pagsibya. Dugang pa, walay interference nga gitaho sa panahon sa pagsulay. Angay nga hinumdoman nga gibana-bana nga 75 porsyento sa tanan nga mga magsisibya sa US naggamit sa mga istasyon sa ubos nga kuryente.

Preston Padden, ang Chief Strategic Officer sa Low Power TV Broadcasters Association, nagpasiugda sa bili sa 5G broadcasting sa lain-laing mga sitwasyon. Dili lamang kini makatubag sa mga kapakyasan nga nasinati sa dihang misulay sa pagtan-aw sa usa ka dula sa usa ka telepono sa usa ka puno nga estadyum, apan kini usab nagbukas sa mga posibilidad alang sa layo nga pagkat-on, high-definition nga naka-encrypt nga video alang sa unang mga responder, ug nagkonektar sa mga dapit nga kulang sa internet access.

Kini nga lakang nga gihimo sa WWOO-LD Boston nagtimaan sa usa ka hinungdanon nga milestone sa ebolusyon sa pagsibya sa US ug nagtakda sa entablado alang sa paghiusa sa 5G nga teknolohiya sa talan-awon sa media.

Tinubdan: Cord Cutters News, Low Power TV Broadcasters Association