Ang Unang Bentaha Nakakuha ug Biometrics Technology Provider nga Walay Katapusan nga ID

Ang First Advantage, usa ka tighatag sa mga serbisyo sa screening ug pag-verify sa background sa trabaho, nagpahibalo sa pag-angkon niini sa biometrics technology provider, Infinite ID, alang sa $41 milyon nga cash. Ang pag-angkon nagtumong sa pagpalapad sa network sa First Advantage ug mga pagtanyag sa pag-verify sa identidad para sa mga kostumer niini sa US.

Ang Infinite ID, nga naka-headquarter sa Hicksville, New York, usa ka portfolio company sa pribadong investment firm nga Enlightenment Capital. Ang kompanya gilauman nga makamugna labaw sa $10 milyon sa tinuig nga kita. Ang biometrics technology provider nagtanyag og identification ug authentication tools para sa nagkalain-laing sektor, lakip ang defense ug intelligence, national security, law enforcement, border security, disaster response ug emergency management, ug corporate security.

Ang CEO sa First Advantage, si Scott Staples, mipahayag nga ang software sa Infinite ID nagsuporta sa kasamtangan nga RightID ug Digital Identity Services nga mga halad sa kompanya. Kini nga pag-angkon nakita nga usa ka hinungdanon nga lakang padulong sa pagpalapad sa portfolio sa produkto ug panguna nga negosyo sa First Advantage.

Uban niini nga pag-angkon, ang First Advantage nagtumong sa pagpauswag sa mga kapabilidad niini sa paghatag og mga advanced biometric nga solusyon sa teknolohiya aron matabangan ang mga amo nga makunhuran ang peligro ug magpadayon sa pagsunod. Ang biometric authentication nagtanyag og taas nga lebel sa seguridad pinaagi sa paggamit sa talagsaon nga pisikal o kinaiya nga kinaiya, sama sa fingerprints, facial recognition, o iris scanning, aron mapamatud-an ang pagkatawo sa usa ka indibidwal.

Mga Tinubdan: Unang Bentaha, Walay Kinutuban nga ID

