Ang gipaabot nga dula nga Starfield dili lamang napuno sa mga katingad-an nga talan-awon ug immersive nga dula, apan nagtanyag usab kini sa mga magdudula sa daghang mga paningkamot nga buhaton. Usa sa mga talagsaon nga pagpangita sa kilid nga nadiskobrehan hangtod karon mao ang "Unang Kontak," nga naglambigit sa usa ka barko nga puno sa mga natanggong nga mga tawo nga naglibot sa usa ka planeta.

Aron masugdan ang pagpangita sa "First Contact" sa Starfield, ang mga magdudula kinahanglan nga mobiyahe sa Porrima II sa Porrima star system. Didto, makit-an nila ang mga tripulante sa ECS Constant, nga wala’y oras ug lugar. Ang mga fans sa Star Trek mahimong magkaparehas sa episode nga "The Neutral Zone" gikan sa unang season sa The Next Generation.

Sa dili pa mosalom sa pagpangita, gitambagan nga kompletohon ang ikaduhang bahin sa laing pagpangita nga gitawag og "Unearthed." Bisan kung dili usa ka kinahanglanon alang sa "Unang Kontak," ang pagtapos sa "Unearthed" naghatag hinungdanon nga panabut sa kasaysayan sa tawo sa dula, nga nagpauswag sa kasinatian sa pagsaysay sa "Unang Kontak."

Sa pag-abot sa orbit sa Porrima II, ang mga magdudula makadawat og mensahe gikan sa usa ka NPC nga ginganlag Jiro Sugiyama, nga nangayo sa ilang tabang aron masabtan kung unsa ang nahitabo sa na-stranded nga barko. Sa higayon nga ang mga magdudula modunggo sa barko, ilang mahibal-an nga ang ECS ​​Constant usa ka kolonya nga barko nga nagsugod sa panaw niini gikan sa Yuta sa wala pa ang katawhan nakadiskobre nga mas paspas kay sa kahayag nga pagbiyahe. Sulod sa 200 ka tuig, daghang henerasyon ang nabuhi ug nangamatay sakay sa barko uban ang paglaom nga makapuyo sa Porrima II.

Aron mouswag sa pagpangita, ang mga magdudula kinahanglan nga moadto sa Paradiso resort sa planeta ug motambong sa usa ka miting sa board. Sa dalan, sila adunay oportunidad nga makig-uban sa lain-laing mga tripulante nga nagpuyo sa ECS Constant, bisan pa sa pagsugat sa usa ka lawak-klasehanan nga puno sa mga bata.

Sa pag-abot sa boardroom, ang mga magdudula makasaksi sa corporate scheming sa mga executive sa Paradiso. Gipresentar sila sa tulo ka mga kapilian: aron ang mga tripulante sa ECS Constant mahimong indentured nga mga sulugoon sa Porrima II, sa pagsul-ob sa barko sa usa ka grav drive aron ang mga tripulante makapangita og laing lugar nga kapuy-an, o sa pagpatay sa tibuok tripulante.

Aron mapili ang una nga kapilian, ang mga magdudula kinahanglan nga magtigum sa piho nga mga materyales ug kombinsihon ang kapitan sa barko. Ang ikaduhang kapilian naglakip sa pagbiyahe ngadto sa HopeTech sa planetang Polvo aron makakuha og grav drive ug dayon pag-andam sa ECS Constant alang sa pag-instalar niini. Sama sa alang sa ikatulo nga kapilian, ang mga magdudula sa dili madugay makaamgo nga ang mga ehekutibo dili mahimong permanenteng patyon.

Ang "First Contact" usa lang sa mga makapadani nga side quests sa Starfield nga nagpaunlod sa mga magdudula sa usa ka adunahan ug dinamikong uniberso. Uban sa makaiikag nga mga linya sa istorya ug lainlaing mga kapilian, ang dula nagtanyag mga oras sa kalingawan alang sa mga fans sa genre sa science fiction.

Tinubdan:

- Dula sa Starfield, nga gimugna sa Bethesda Studios