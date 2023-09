Mga Pinulongan sa Kalibutan ug Digital Humanities Meet-Up Mibalik sa Unibersidad sa Arkansas

Ang World Languages ​​and Digital Humanities Studio sa University of Arkansas nalipay sa pagpahibalo sa pagbalik sa Digital Humanities Meet-Up. Ang kalihokan mahitabo sa studio nga nahimutang sa JB Hunt Center sa Septiyembre 14 gikan sa 4-5 sa hapon

Atol sa pagbukas sa DH Meet-Up, ang mga magtutudlo ug gradwado nga mga estudyante gikan sa Departamento sa mga Pinulongan, Literatura, ug Kultura sa Kalibutan magpakita sa ilang mga proyekto nga naghiusa sa mga kultura sa kalibutan ug digital nga teknolohiya. Ang mga nanambong makapaabot nga makakitag mga presentasyon sa lain-laing mga topiko, sama sa 360 photography, interactive virtual tours sa karaang mga site, touch-screen paleography lessons para sa pagkat-on sa Medieval French, ug ang innovative nga paggamit sa digital tools sa classroom.

Pagkahuman sa kalihokan, adunay usa ka salo-salo nga ipahigayon sa WLDH Studio, nga maghatag higayon sa mga nanambong nga mag-network ug dugang nga hisgutan ang mga proyekto nga gipresentar.

Ang ikaduhang DH Meet-Up sa bulan mahitabo sa Septiyembre 28 gikan sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto Kini nga meet-up magpakita sa mga magtutudlo ug graduate nga mga estudyante gikan sa departamento sa WLLC kinsa mopaambit sa ilang mga plano alang sa umaabot nga mga proyekto nga naghiusa sa mga kultura sa kalibutan ug digital nga teknolohiya. Naglakip kini sa mga sugyot alang sa pondo, potensyal nga mga kurso, ug mga yunit sa pagkat-on. Ang paniudto ihatag sa studio pagkahuman niini nga kalihokan.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Aron magpabiling updated sa mga panghitabo nga gi-host sa WLLC Department ug sa World Languages ​​and Digital Humanities Studio, sunda ang WLLC sa Instagram, Facebook, ug Twitter.

Tinubdan:

– Unibersidad sa Arkansas Kalibutan nga mga Pinulongan, Literatura ug Kultura

Mubo nga sulat: Ang tinubdan nga artikulo giusab aron mohaum sa gipangayo nga pormat.