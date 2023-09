Gipataas ni Zopa ang £75m nga Pondo aron Mapadali ang Pag-uswag ug Mahimong Labing Maayo nga Bangko sa Britain

Ang digital nga bangko nga Zopa nakakuha og £75 milyon ($95 milyon) sa Tier 2 nga kapital isip bahin sa nagpadayon nga estratehiya sa pagtubo. Ang pondo gamiton sa pagsuporta sa mga plano sa pagpalapad sa Zopa ug pagpalig-on sa posisyon niini isip nag-unang bangko sa Britanya. Kining pinakaulahi nga capital injection nagdala sa kinatibuk-ang gipataas sa Zopa Bank ngadto sa £530 milyon, nga adunay £150 milyon nga nakuha sa 2023 lamang.

Ang Zopa Bank nakaangkon og pag-ila alang sa iyang mga innovative nga mga tanyag, nga nagtumong sa pagpalambo sa pinansyal nga panglawas sa mga kustomer ug paghatag og access sa competitive nga presyo sa kredito. Ang mga serbisyo sa bangko naglakip sa nanguna sa merkado nga makadaginot nga mga produkto, mga himan aron matabangan ang mga kostumer nga makabayad sa mga balanse sa credit card nga mas paspas, ug mga modelo sa underwriting nga gipadagan sa AI nga nagpakita og maayo nga performance sa kredito.

Gipasiugda sa CEO nga si Jaidev Janardana ang kamahinungdanon niining hugna sa panalapi, nga nagpahayag nga kini nagpamatuod sa pinansyal nga pasundayag sa Zopa Bank ug nagpakita sa lig-on nga pagsalig sa mga mamumuhunan sa potensyal sa pagtubo niini. Dugang pa, ang mga pondo nagsilbi nga pag-endorso sa responsable ug malungtaron nga modelo sa negosyo ni Zopa, ingon man ang panan-awon niini sa pagtukod sa labing kaayo nga bangko sa UK.

Dili sama sa daghang mga kompanya sa fintech ug mga institusyon sa e-money, ang Zopa Bank adunay usa ka lisensya sa pagbangko, nga nagpailalom niini sa parehas nga mga sumbanan sa regulasyon sama sa tradisyonal nga mga bangko sa high street. Kini nagsiguro nga ang mga deposito sa kustomer gipanalipdan sa Financial Services Compensation Scheme hangtod sa £85,000. Gipaila usab sa Zopa Bank ang regulated Buy Now Pay Later (BNPL) ug mga produkto sa Smart ISA, nga naghatag ug responsableng mga alternatibo sa kasamtangan nga mga serbisyo.

Sukad sa paglansad niini kaniadtong 2020, ang Zopa Bank nakadani ug daghang mga deposito, giaprubahan ang kapin sa £2 bilyon nga personal nga pautang, ug nag-isyu sa 470,000 nga mga credit card. Kini sa pagkakaron adunay impresibong net promoter score nga 82, usa ka mahinungdanong timailhan sa katagbawan sa kustomer. Uban sa mapuslanon nga pundasyon niini, ang Zopa Bank nagpaabut sa pagserbisyo sa 5 milyon nga mga kustomer sa 2027.

Ang kalampusan sa Zopa Bank giila pinaagi sa mga accolades sama sa "Bank of the Year" sa 2022 AltFi Awards, dugang sa pagkatawag nga "Best Personal Loan Provider" ug "Best Credit Card Provider" sa miaging British Bank Awards. Kining pinakaulahi nga hugna sa pagpondo nagbutang sa Zopa Bank alang sa padayon nga pagtubo ug kalampusan sa sektor sa digital banking.

Kahulugan:

– Tier 2 nga kapital: Nagtumong sa supplementary capital sa usa ka bangko, nga naghatag og dugang nga pag-amuma batok sa pinansyal nga mga risgo ug makatabang sa pagsiguro sa solvency ug kalig-on niini.

– AI (Artificial Intelligence): Ang simulation sa tawhanong paniktik sa mga makina nga giprograma sa paghunahuna ug pagkat-on sama sa mga tawo.

- BNPL (Buy Now Pay Later): Usa ka kapilian sa pagbayad nga nagtugot sa mga konsumedor sa pagpalit ug paglangan sa pagbayad hangtod sa ulahi nga petsa, kasagaran walay interes o adunay mga plano sa pagbayad.

– Net Promoter Score (NPS): Usa ka sukdanan nga gigamit sa pagsukod sa pagkamaunongon ug katagbawan sa kustomer base sa mga tubag sa pangutana, “Unsay posibilidad nga imong irekomendar kini nga produkto/serbisyo sa usa ka higala?” Ang NPS gikan sa -100 hangtod +100, nga adunay mas taas nga mga marka nga nagpaila sa labi ka katagbawan sa kustomer.

Mga Tinubdan: Walay gihatag nga mga URL.