Devil Engine: Kompleto nga Petsa sa Pagpagawas sa Edisyon Nalangan hangtod Nobyembre 9

Ang Beep Japan, Poppy Works, ug Protoculture Games nagpahibalo nga ang petsa sa pagpagawas alang sa Devil Engine: Complete Edition nalangan. Originally set for October 12, the game will now launch on November 9. Ang side-scrolling shoot 'em up mahimong magamit alang sa PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, ug Switch.

Devil Engine: Ang Kompleto nga Edisyon naglakip sa base nga dula ug ang pagpalapad nga gitawag og "Devil Engine: Ignition." Ang base nga dula sa sinugdan gipagawas alang sa PC pinaagi sa Steam kaniadtong Pebrero 21, 2019. Ang pagpalapad, "Devil Engine: Ignition," gipahibalo kaniadtong Mayo 2019, nga adunay mga plano nga maglansad sa PC sa tingtugnaw 2019. Bisan pa, ang pagpagawas wala gyud matuman .

Sa pagpagawas sa Kompleto nga Edisyon, gipaabut nga ang pagpalapad magamit alang sa PC pinaagi sa Steam kauban niini.

Mga Tinubdan: Beep Japan, Poppy Works, Protoculture Games

