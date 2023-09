Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! Gihimo ang Anime nga Usa ka Mario Party-Style Game

By

Ang sikat nga serye sa anime, Demon Slayer, gikatakda nga magpagawas sa usa ka bag-ong video game nga gitawag Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! alang sa Nintendo Switch. Dili sama sa kasagaran nga mga dula sa away sa anime, kini nga usa nagkuha sa usa ka Mario Party-esque board game format.

Sama sa Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! mao ang usa ka upat ka-player party nga dula nga adunay lain-laing mga mini-dula. Ang mga magdudula magligid ug dice aron mobalhin sa mga tile sa usa ka board game ug moapil sa mga dula nga gaan sa kasingkasing sama sa pagtag-an kung unsang kahon ang gitagoan ni Nezuko, usa sa mga karakter. , nga nahiuyon sa serye sa anime.

Samtang si Nezuko gibalhin sa usa ka nagsuporta nga karakter sa dula, ang mga magdudula mahimo’g makapili nga magdula isip protagonista nga si Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, ug siyam ka miyembro sa Hashira. Ang dula nagtumong sa paghatag usa ka makalingaw nga kasinatian alang sa mga fans sa serye pinaagi sa pag-apil sa pamilyar nga mga karakter ug makalingaw nga dula.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! mao ang ikaduhang video game adaptation sa Demon Slayer series human sa Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, usa ka arena fighter nga gimugna sa CyberConnect2. Ang umaabot nga dula gilauman nga ipagawas sa Japanese eShop sa 2024, ug ang usa ka English release mahimong mosunod sa dili madugay, base sa localization sa miaging duwa.

Sa kinatibuk-an, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! nagdala sa kalibutan sa Demon Slayer sa kinabuhi sa usa ka talagsaon nga Mario Party-style nga dula, nga nagtanyag sa mga fans og bag-ong paagi aron masinati ang hinigugma nga serye.

Tinubdan:

- Siliconera