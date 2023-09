Pagsuhid sa Teknolohikal nga mga Solusyon sa Pagpadali sa Malungtarong Kauswagan

Kini nga artikulo nagpasiugda sa panginahanglan alang sa groundbreaking teknolohikal nga mga solusyon aron mapadali ang pagkab-ot sa Sustainable Development Goals (SDGs). Sa espesipiko, duha ka tumong ang gilatid.

Ang una nga katuyoan mao ang paghimo og mga solusyon sa teknolohiya nga nagpadali sa pagsukod, pagreport, pag-verify, ug sertipikasyon sa mga aksyon sa SDG. Kini nga mga solusyon gidisenyo aron magamit sa mga ahensya sa UN, lokal nga awtoridad, ug sibil nga katilingban. Pinaagi sa paggamit niini nga mga himan, ang mga organisasyon ug mga indibidwal makasubay sa ilang pag-uswag ngadto sa SDGs ug makasiguro nga sila makahimo og makahuluganon nga epekto. Dugang pa, kini nga mga solusyon naglakip sa mga elemento sa gamification aron madugangan ang pakiglambigit ug pagdasig sa aktibong pag-apil sa malungtarong mga paningkamot sa kalamboan.

Ang ikaduhang tumong mao ang pag-update sa kasamtangang Global Youth Declaration on Sustainable Urbanization. Kini nga deklarasyon gisagop sa World Urban Forum XI ug naghatag usa ka balangkas alang sa mga global nga lungsuranon aron ipahayag ang ilang panan-aw alang sa usa ka malungtaron nga kaugmaon. Ang gibag-o nga deklarasyon maghimo og "Local Pacts for the Future" nga nagtubag sa mga hinanali ug kritikal nga mga kabalaka sama sa pagbag-o sa klima. Pinaagi niini nga mga kasabutan, ang mga indibidwal ug lokal nga mga komunidad makahimo og piho nga mga saad ug mga pasalig nga makatampo sa malungtarong urbanisasyon. Kini nga mga lokal nga kasabutan magsilbi nga agianan alang sa pakiglambigit sa mga lungsuranon ug ipresentar sa UN Summit of the Future sa 2024.

Sa kinatibuk-an, ang tumong niining mga teknolohikal nga solusyon ug updated nga mga deklarasyon mao ang pagpadali sa pag-uswag ngadto sa SDGs pinaagi sa paghatag gahum sa mga indibidwal ug komunidad sa paglihok. Pinaagi sa paghatag og mga himan ug mga gambalay alang sa pagsukod, pakiglambigit, ug kolaborasyon, kini nga mga inisyatibo nagtumong sa paghimo og mas malungtaron ug patas nga kaugmaon alang sa tanan.

Kahulugan:

– Sustainable Development Goals (SDGs): usa ka set sa 17 ka global nga tumong nga gitukod sa United Nations niadtong 2015 aron matubag ang mga hagit sama sa kakabos, dili patas, ug pagbag-o sa klima.

- Gamification: ang paggamit sa mga elemento sa dula ug mga mekaniko, sama sa kompetisyon ug mga ganti, sa mga konteksto nga dili dula aron madugangan ang pag-apil ug pagdasig.

Tinubdan:

- Walay gihatag nga mga URL