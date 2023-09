Sa luyo sa Salamin: Los Angeles Kings Training Camp - Usa ka Sulod nga Pagtan-aw sa NHL Preseason

By

Ang National Hockey League (NHL) ug NHL Network nagpahibalo sa ilang pakigtambayayong sa Los Angeles Kings alang sa ikaupat nga season sa ilang all-access nga preseason documentary, Behind The Glass. Kini nga tulo ka bahin nga serye, nga gihimo sa NHL Network kauban ang NHL Productions, maghatag usa ka luyo sa mga eksena nga pagtan-aw sa intensity, drama, ug kompetisyon sa usa ka preseason sa NHL pinaagi sa lente sa duha ka higayon nga Stanley Cup Champion Kings.

Ang umaabot nga season sa Behind The Glass magpakita sa biyahe sa Kings ngadto sa Southern Hemisphere samtang magduwa sila batok sa Arizona Coyotes sa Melbourne, Australia para sa 2023 NHL Global Series. Kini ang labing una nga dula sa NHL nga gidula sa Australia, nga nagdugang kahinam sa serye. Ang mga magdudula i-mic ug i-feature layo sa rink, nga nagtanyag sa mga fans nga dili hitupngan nga sulud samtang sila makigkompetensya alang sa ilang puwesto sa roster ug nangandam alang sa regular nga pagsugod sa panahon.

Pagkahuman sa duha ka sunud-sunod nga Stanley Cup Playoff berth, ang Kings nagpataas sa mga gilauman alang sa organisasyon. Ang Behind The Glass mag-focus sa bise presidente ug general manager sa team, si Rob Blake, ug head coach nga si Todd McLellan, samtang sila ang nangulo sa team sa tibuok training camp ug naghulma sa panglantaw alang sa usa ka perennial nga Stanley Cup contender. Ang serye mag-profile usab sa mga mahinungdanong magdudula sama sa bag-ong nakuha nga sentro nga si Pierre-Luc Dubois, ang mga nag-uswag nga mga bituon nga sila Adrian Kempe ug Kevin Fiala, ug mga beteranong core players nga sila Anze Kopitar ug Drew Doughty. Ang Presidente sa Team nga si Luc Robitaille maghatag ug talagsaon nga mga panabut sa kung unsa ang gipasabut sa usa ka Hari.

Ang Behind The Glass una nga gipauna sa 2018, nga nagtanyag sa mga fans sa usa ka wala pa nakit-an nga pagtan-aw sa preseason sa NHL pinaagi sa mga mata sa New Jersey Devils. Sukad niadto, gipakita sa serye ang Philadelphia Flyers ug ang Nashville Predators. Ang edisyon karong tuiga mopataas sa mga stake sa internasyonal nga biyahe ngadto sa Melbourne, Australia.

Ang mga fans makadahom nga makakita ug eksklusibong bonus nga sulod ug mga clip gikan sa matag yugto sa Behind The Glass nga gipaambit sa digital ug social media platforms gamit ang hashtag #BehindTheGlass. Dugang pa, ang matag yugto mahimong magamit sa platform sa YouTube sa NHL, nga nagtanyag sa mga fans og daghang mga oportunidad nga makig-uban sa serye.

Behind The Glass: Ang Los Angeles Kings Training Camp nagsaad nga ipaduol ang mga fans sa dula ug maghatag usa ka talagsaon ug wala pa makita nga panan-aw sa team ug sa preseason. Sa wala pa nakit-an nga pag-access, kini nga mga dokumento sigurado nga makapahinam sa mga fans samtang nagpaabut sila sa umaabot nga panahon sa NHL.

