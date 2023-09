Petsa sa Pagpagawas sa Digital nga Barbie: Asa Makatan-aw ug Kanus-a Magdahom nga Mag-stream sa Max

Human sa dakong kalampusan niini sa box office, ang gipaabot nga Barbie movie sa kataposan anaa na alang sa digital download. Ang Warner Bros. nakahukom nga buhian si Barbie sa mga premium nga video-on-demand nga mga plataporma wala pay duha ka bulan human sa pagpasalida niini sa teatro. Bisan pa, ang pelikula magpadayon nga ipakita sa mga sinehan, lakip ang usa ka semana nga pagpagawas sa IMAX kaniadtong Setyembre 22.

Sama sa alang sa mga kapilian sa streaming, sugod sa Martes, Setyembre 12, ang Barbie mahimong mapalit ug maabang sa digital sa mga platform sama sa Amazon Prime, Google Play, Apple TV, ug Vudu, ug uban pa. Mahimong magkalainlain ang presyo depende sa plataporma, apan gitanyag sa Amazon Prime ang sine alang sa pre-order sa $29.99 aron mapalit ug $24.99 nga abangan alang sa usa ka 48-oras nga bintana sa pagtan-aw.

Ang digital release sa Barbie naglakip sa kapin sa 30 minutos nga bonus content, lakip ang mga featurettes sama sa "Welcome to Barbie Land," "Becoming Barbie," "Playing Dress-Up," "Musical Make Believe," "All-Star Barbie Party," ug " Kini Usa ka Katingad-an nga Kalibutan.” Bisan pa, wala’y piho nga petsa sa pagpagawas alang sa Barbie DVD o Blu-Ray.

Tungod kay ang Barbie usa ka salida sa Warner Bros., gilauman nga magamit kini alang sa streaming sa Max, ang serbisyo sa streaming nga gipanag-iya sa Warner Bros., sa dili pa matapos ang tuig. Ang nangaging Warner Bros. theatrical releases misunod sa usa ka pattern diin kini gipagawas sa premium nga video-on-demand ug unya mahimong magamit sa Max human sa usa ka piho nga yugto sa panahon. Pananglitan, ang The Flash gipagawas sa PVOD lima ka semana pagkahuman sa pagpagawas sa teatro niini ug nagsugod sa streaming sa Max lima ka semana pagkahuman sa PVOD.

Sa pagkonsiderar sa pinansyal nga kalampusan ug pagpaabut ni Barbie, lagmit nga maghulat pa ang studio sa pagpagawas niini sa Max. Pagsunod sa susama nga sumbanan sama sa The Flash, si Barbie mahimong makita sa Max mga siyam ka semana human sa pagpasalida niini sa teatro. Sa espekulatibo, si Barbie mahimong mag-stream sa Max mga tunga-tunga hangtod sa ulahing bahin sa Nobyembre 2023. Bisan pa, hinungdanon nga timan-an nga wala pa gipahibalo ang opisyal nga petsa sa pagpagawas sa Barbie Max.

Kung dili ka makahulat sa pagtan-aw sa salida sa Barbie, mahimo nimo kini paliton o abangan online sugod ugma. Paglingaw sa digital nga pagpagawas ug pagpabilin nga nakatutok alang sa bisan unsang mga update sa pagkaanaa sa streaming ni Barbie sa Max.

