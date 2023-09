Giunsa Pagrekrut si Minthara nga Wala’y Pagpatay sa Ganghaan ni Baldur 3

By

Usa sa mga sikat nga NPC sa Baldur's Gate 3 mao si Minthara, ang Dark Elf nga misaad sa iyang pagkamaunongon sa Absolute. Daghang mga magdudula ang naghinamhinam nga magrekrut kaniya ingon usa ka romansa nga kauban, apan aron mahimo kini, kinahanglan nila nga makompleto ang usa ka pagpangita nga naglambigit sa daghang pagpatay. Bisan pa, usa ka batid nga magdudula ang nakadiskubre sa usa ka pamaagi aron ma-recruit si Minthara nga wala’y kinabuhi.

Kasagaran, aron maapil si Minthara sa imong kiliran, kinahanglan nimo nga makompleto ang usa ka pagpangita nga gihatag niya kanimo aron patyon ang tanan sa Emerald Grove. Kini naglakip sa usa ka madugo nga engkwentro sa Tieflings ug Druids, uban sa tabang sa mga tropa sa goblin ni Minthara. Bisan pa, ang tiggamit sa Reddit nga si Wulfrinnan nag-ambit usa ka pamaagi aron ma-recruit si Minthara nga "walay sala."

Sumala sa pamaagi ni Wulfrinnan, kinahanglan una nimong isulti ang mga anak sa Tiefling sa gang ni Mol bahin sa pagpangawat sa Druid idol. Unya, pangawat ang idolo gamit ang tago aron dili mahitabo ang ritwal. Kini magpahinabog away tali sa Tieflings ug Druids, diin kinahanglan ka nga modagan o mogawas. Pagkahuman, i-report ang lokasyon sa kakahoyan ngadto sa Minthara, ug sa pagbalik ninyong duha, imong makita ang tanan nga mga tigdepensa nga patay na. Kini magtugot kanimo sa pag-recruit kang Minthara sa ulahi sa dula nga dili kinahanglan nga mopatay kang bisan kinsa.

Bisan kung kini nga pamaagi morag inosente sa nawong, hinungdanon nga timan-an nga naglangkit gihapon kini sa pagmaniobra ug paglimbong. Kini nagpahinumdom sa susama nga moral nga dili klaro nga mga pagpili sa ubang mga RPG sama sa Star Wars: Knights of the Old Republic. Bisan pa, kung gusto nimo nga magdula ingon usa ka karakter nga naningkamot nga huptan nga limpyo ang ilang mga kamot, kini nga pamaagi mahimo’g usa ka mapuslanon nga dodge sa Baldur's Gate 3.

