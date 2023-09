Duha ka Miyembro Gitudlo sa Australian Government's Digital Games Tax Offset Advisory Board

By

Gipahibalo sa Australian Federal Government ang pagtudlo sa duha ka miyembro sa advisory board alang sa bag-ong Digital Games Tax Offset (DGTO) sa nasud. Ang DGTO nagtanyag sa mga game developer og 30% nga rebate sa buhis sa mga gasto sa lokal nga kalamboan nga moabot sa threshold nga AUD $500,000.

Ang mga tinudlo, sila Johanna Egger ug Morgan Jaffit, magsilbi sulod sa tulo ka tuig nga termino ug maghatag ug giya sa Gobyerno sa mga aplikasyon sa DGTO. Si Johanna Egger usa ka miyembro sa board sa Interactive Games and Entertainment Association (IGEA) ug ang Managing Director sa digital studio nga Two Bulls. Si Morgan Jaffit usa ka consulting executive producer sa Weta Workshop ug nagtrabaho kauban ang lainlaing mga studio sama sa Defiant Development ug Spitfire Interactive.

Si Tony Burke, Minister for the Arts, nagpahayag sa iyang suporta alang sa mga appointment sa usa ka press release, nga nag-ingon nga ang Australia adunay usa ka mapahitas-on nga kasaysayan sa pagpalambo sa dula ug nga gusto niya nga masiguro ang umaabot nga pagtubo ug pag-uswag niini. Nagtuo siya nga sila Johanna ug Morgan, uban ang ilang daghang kasinatian sa industriya sa pagdula ug digital nga paglalang, magdala ug bililhon nga kahanas sa board.

Ang Federal Digital Games Tax Offset una nga gipahibalo kaniadtong 2021 sa Gobyerno sa Morrison ug gipatuman kaniadtong tungatunga sa 2023 sa Gobyerno sa Albanese. Kabahin kini sa usa ka mas lapad nga paningkamot aron madasig ang pagtubo sa industriya sa pagpalambo sa dula sa Australia ug pagdani sa mga internasyonal nga studio. Ang ubang mga programa sa rebate ug grants nga nakabase sa estado, sama sa Queensland, New South Wales, Victoria, ug South Australia, nagsuporta usab sa pagpalambo sa dula sa nagkalain-laing lebel.

Dugang pa sa tax offset, ang gagmay nga mga grant nga programa, sama sa Games: Expansion Pack gikan sa Screen Australia ug sa First Nations Game Studio Fund, nagpadayon sa paghatag og suporta alang sa mga independent game developers. Kini nga mga inisyatibo nagtumong sa pagpalambo sa pagtubo sa solo ug gamay nga team nga pag-uswag sa dula sa Australia.

Tinubdan:

– Press Release gikan sa Office of Tony Burke, Minister for the Arts

– Programa sa Digital Games Tax Offset (DGTO) sa Australian Federal Government