Ang Programa sa Valkyrie LMH Gitakda nga Magbalik kauban ang Aston ug Heart of Racing Partnership

Human sa kapin sa tulo ka tuig nga pag-hold, ang programa sa Valkyrie LMH gikatakda nga ma-aktibo pag-usab pinaagi sa panagtambayayong tali sa Aston Martin ug sa team nga Heart of Racing nga nakabase sa US. Ang Aston Martin ug Heart of Racing gikataho nga nagsira sa usa ka deal aron madala ang Valkyrie LMH nga awto sa track sa 2021.

Ang Aston Martin nakigsulti sa mga supplier ug nag-assemble sa usa ka team aron bantayan ang programa, lakip ang kanhi Williams F1 engineering director nga si Adam Carter. Samtang wala pa gikumpirma sa Aston Martin ang pagbag-o sa Valkyrie LMH, gipasiugda sa kompanya ang DNA sa karera sa sportscar ug ang pasalig niini sa pagtimbang-timbang sa mga kapilian sa nagbag-o nga talan-awon sa motorsport.

Ang principal sa Heart of Racing team nga si Ian James mipadayag sa tinguha sa team nga mosaka sa kinatas-ang klase sa international sportscar racing apan mipahayag nga wala pa'y kasabutan nga nahimo o napirmahan. Ang Heart of Racing milapad na sa World Endurance Championship (WEC) kauban ang Aston Martin karong tuiga.

Ang Valkyrie race car gilauman nga makigkompetensya sa WEC ug sa International Motor Sports Association (IMSA). Ang awto gipadagan sa usa ka 6.5-litro nga V12 nga makina nga gihimo kauban ang Cosworth, parehas sa makina nga gigamit sa bersyon sa kalye sa Valkyrie.

Ang programa sa Valkyrie gipahunong sa dihang ang LMP2 nga nakabase sa LMDh nga mga sakyanan gilakip sa Hypercar division sa WEC. Bisan pa, nakahukom si Aston Martin nga buhion ang programa subay sa mga pahiwatig gikan sa Lawrence Stroll, tag-iya sa Aston Martin, bahin sa usa ka taas nga lebel nga pagbalik sa Le Mans.

Ang katapusang partisipasyon sa Aston Martin sa top class sa Le Mans mao ang AMR-One open-top LMP1 niadtong 2011. Ang programa sa Valkyrie bulag sa operasyon sa Aston Martin Racing nga nagpalambo sa Lola-based DBR1/2 P1 coupe.

Tinubdan:

- Autosport