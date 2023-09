Gikuha sa Apple TV Plus ang Godzilla kauban ang Monarch: Legacy of Monsters Trailer

Ang Apple TV Plus nagpadayon sa sunodsunod nga mga hit nga mga salida sa debut sa unang trailer para sa Monarch: Legacy of Monsters. Ang serye nagtimaan sa Apple's foray sa kalibutan sa Godzilla, nagsaad nga maghatag usa ka maayo kaayo nga pagpahiangay sa telebisyon sa sikat nga prangkisa sa monster.

Ang Monarch: Legacy of Monsters gibutang sa MonsterVerse sa Lionsgate, nga nagsugod sa 2014 Godzilla reboot ug naglakip sa mga pelikula sama sa Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters, ug Godzilla vs. Kong. Sa dili pa ibalik ang prangkisa sa mga sinehan sa sunod tuig, ang serye sa TV nagtinguha nga pun-on ang pipila ka mga kakulangan sa backstory ni Godzilla.

Ang istorya nagsunod sa opisyal sa Army nga si Lee Shaw, nga gihulagway ni Wyatt Russell sa iyang kabatan-on nga mga adlaw ug si Kurt Russell (amahan ni Wyatt) ingon usa ka tigulang nga bersyon. Si Lee nagtrabaho kauban ang monster nga organisasyon nga Monarch ug sa ulahi misulay sa pagpasidaan sa kalibutan bahin sa mga kapeligrohan nga iyang nasaksihan. Kauban ni Lee, usa ka igsoon nga lalaki ug babaye ang nagbukas sa mga sekreto bahin sa Monarch, nagdugang usa ka layer sa intriga sa laraw.

Samtang daghang mga detalye bahin sa laraw sa pasundayag nagpabilin nga wala ibutyag, ang trailer siguradong nakadayeg sa mga termino sa mga biswal ug sukod. Monarch: Legacy of Monsters mopatim-aw nga parehas sa kahalangdon sa MonsterVerse nga mga pelikula, nga nagpakita sa mga impresibong monster, kulbahinam nga mga set piece, ug usa ka madanihon nga close-up sa Godzilla.

Ang Apple tin-aw nga wala nagpagawas sa gasto sa pagdala niining epiko nga serye sa kinabuhi. Ang mga kantidad sa produksiyon nga gipakita nagpakita sa usa ka pasalig sa paghimo sa hustisya sa gimahal nga prangkisa sa Godzilla. Samtang adunay kanunay nga higayon sa kasagmuyo, base sa kung unsa ang atong nakita hangtod karon, kini adunay potensyal nga mahimong usa sa labing kaayo nga mga salida sa TV sa 2023.

Monarch: Legacy of Monsters gikatakda nga ipasalida sa Nob. 17 sa Apple TV Plus.

