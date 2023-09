Ang Apple Shares Plummet samtang ang China nagplano sa pagpalapad sa iPhone Ban

Nakita sa Apple Inc. ang mga bahin niini nga nahulog hapit 3% kaniadtong Huwebes, nga miresulta sa pagkawala sa hapit $200 bilyon nga kantidad sa merkado sa duha ka adlaw. Kini moabut samtang ang China nagtinguha nga palapdan ang pagdili sa paggamit sa mga iPhone sa mga ahensya nga gipaluyohan sa gobyerno ug mga kompanya sa estado. Ang kompanya nga nakabase sa Cupertino nakasinati usa ka 6.4% nga pagkunhod sa stock niini, nga nagtimaan sa labing grabe nga duha ka adlaw nga pagkahulog sa usa ka bulan. Ang Apple usa ka mayor nga sangkap sa nanguna nga mga indeks sa equity sa US, nga nakatampo sa usa ka mas lapad nga pag-us-os sa merkado nga naimpluwensyahan sa lainlaing mga isyu sa China.

Ang China, ang ikaduha nga pinakadako nga ekonomiya sa kalibutan, nag-atubang sa usa ka nagpadayon nga krisis sa merkado sa real estate, nga nakaapekto sa panginahanglan alang sa mga palaliton ug mga elektroniko sa konsumedor. Ang Apple nagsalig pag-ayo sa China isip pinakadako nga langyaw nga merkado ug global nga base sa produksiyon. Dugang pa, ang pagtaas sa mga ani sa US Treasury ug mga kabalaka bahin sa inflation nakaapekto usab sa stock sa Apple. Samtang gibaligya ang mga bono, adunay mga kabalaka nga ang Federal Reserve kinahanglan nga mohimo labi ka kusgan nga mga lakang aron mapugngan ang inflation, nga mahimo’g makaapekto sa kalig-on sa ekonomiya sa US.

Ang reaksyon sa merkado sa kini nga balita hinungdanon, nga ang mga tigpamuhunan nagbaligya sa lainlaing mga kabtangan sama sa mga chips, teknolohiya sa mega-cap, ug mga stock sa China nga nalista sa US. Ang Nasdaq 100 Index, nga gimandoan sa mga stock sa teknolohiya, mius-os sa gibana-bana nga 1%. Dugang pa, ang Philadelphia Semiconductor Index, nga gilangkuban sa daghang mga supplier sa Apple, nakakita sa pagkunhod sa 2.5% kaniadtong Huwebes.

Ang analista sa Bank of America Corp. nga si Wamsi Mohan nakakaplag sa timing sa potensyal nga pagdili nga makapaikag, ilabi na sa pagkonsiderar sa bag-o nga paglusad sa high-end nga 5G-capable nga smartphone sa Huawei Technologies Co. Kini nga pag-uswag nagsugyot nga ang Beijing nag-uswag sa paglikay sa mga paningkamot sa US aron mapugngan ang pagtubo niini. Kung ipatuman ang pagdili, mahimo usab nga makaapekto kini sa ubang mga kompanya sa teknolohiya sa US nga nagsalig sa pagbaligya ug produksiyon sa China.

Bisan pa sa kini nga mga hagit, ang pipila nga mga analista, sama ni Daniel Ives sa Wedbush Securities, nagtuo nga ang epekto sa usa ka "pagdili sa iPhone sobra ra." Nangatarungan si Ives nga ang pagdili makaapekto sa dili moubos sa 500,000 ka mga iPhone gikan sa gibanabana nga 45 milyon nga gilauman nga ibaligya sa China sa sunod nga tuig. Gipunting niya nga ang Apple nakahimo gihapon og daghang mga kadaugan sa merkado sa smartphone sa China.

Tinubdan: Bloomberg