Ang Apple Nakadaog sa Apela sa Patent Challenge Batok sa Corephotonics

Sa usa ka bag-o nga kalamboan, ang Apple Inc. malampuson nga nabuhi pag-usab sa iyang hagit sa usa ka cellphone camera patent nga gihuptan sa Corephotonics Ltd. Ang patent nga gikuwestiyon makapahimo sa mga tiggamit sa pagkuha sa mga hulagway nga adunay usa ka hait nga hilisgutan batok sa usa ka hanap nga background. Ang US Court of Appeals para sa Federal Circuit nagmando kaniadtong Lunes nga ang Patent Trial and Appeal Board (PTAB) dili patas nga gisalikway ang pag-atake sa Apple sa Corephotonics pinaagi sa pagsalig sa usa ka typographical error nga wala’y partido nga gituohan nga hinungdanon.

Ang desisyon sa Federal Circuit gibase sa kapakyasan sa PTAB sa igo nga pagpatin-aw sa kamahinungdanon sa typographical error sa iyang hukom. Kini nga kasaypanan, uban sa ubang mga independente nga mga sayop nga giila sa PTAB, nakaimpluwensya sa inisyal nga desisyon sa board sa pagsalikway sa hagit sa Apple.

Ang kadaugan sa Apple sa pag-apelar karon nagtugot sa kompanya sa pagpadayon sa ligal nga pakigbugno niini batok sa Corephotonics sa kabalido sa patente. Kini usa ka hinungdanon nga kadaugan alang sa Apple, tungod kay ang usa ka paborable nga sangputanan mahimo’g makalingkawas sa kompanya gikan sa pagbayad sa mga bayad sa paglilisensya sa Corephotonics o pag-atubang sa bisan unsang ubang ligal nga mga epekto nga may kalabotan sa patente.

Ang paggamit sa portrait mode, nga adunay hait nga hilisgutan ug hanap nga background, nahimong mas popular sa smartphone photography. Ang teknolohiya sa luyo niini nga bahin naglakip sa usa ka kombinasyon sa hardware ug software nga nagtugot sa mga tiggamit sa pagkab-ot sa propesyonal nga tan-awon nga mga litrato sa kasayon. Ang Apple, nga nailhan tungod sa kabag-ohan niini sa teknolohiya sa smartphone, nag-una sa kini nga uso sa iyang Portrait mode, nga positibo nga nadawat sa mga tiggamit.

Kining pinakaulahing kalamboan sa legal nga pakigsangka sa Apple sa Corephotonics nagpasiugda sa grabeng kompetisyon ug sa kamahinungdanon sa intellectual property sa industriya sa smartphone. Ang duha nga mga kompanya nag-indigay alang sa dominasyon niining labi ka kompetisyon nga merkado ug andam nga panalipdan ang ilang mga katungod sa intelektwal nga kabtangan aron masiguro ang ilang posisyon.

Nagpabilin nga makita kung giunsa kini nga ligal nga panaglalis mahitabo sa umaabot nga mga bulan. Bisan pa, ang malampuson nga pag-apelar sa Apple nagtimaan sa usa ka hinungdanon nga lakang sa unahan sa mga paningkamot niini nga hagiton ang kabalido sa patente sa Corephotonics. Ang sangputanan sa kini nga kaso mahimo’g adunay daghang mga implikasyon alang sa kaugmaon sa teknolohiya sa camera sa smartphone.

