Gipagawas sa Apple ang mga Update alang sa Mas Karaan nga Operating System aron ayohon ang Isyu sa Seguridad

Bag-o lang gipagawas sa Apple ang mga update para sa mga daan nga operating system niini, lakip ang iOS ug iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9, ug macOS Big Sur 11.7.10. Kini nga mga pag-update nagtumong sa pagsulbad sa usa ka isyu sa seguridad ug paghatag og pagkaangay sa ubang mga device ug accessories.

Samtang ang Apple kasagarang nagpunting sa mga operating system sa karon nga henerasyon, kini usahay nagpagawas sa mga update alang sa mga daan nga modelo nga dili makadagan sa labing bag-ong mga bersyon. Kini nga mga pag-update nagsilbi daghang mga katuyoan, lakip ang mga pagpaayo sa seguridad ug pagpaarang sa pagkaangay sa mas bag-ong mga aparato.

Ang mga pag-update gipaila usa ka adlaw sa wala pa ang espesyal nga kalihokan sa Apple, ug ang mga tiggamit mahimo’g i-install kini pinaagi sa mga sistema sa pag-update sa ilang mga operating system. Para sa iOS ug iPadOS, ang mga update makita sa Settings menu ubos sa General ug Software Update.

Ang iOS 15.7.9 ug iPadOS 15.7.9 updates giila sa build number 19H365. Ang macOS Big Sur 11.7.10 update nagdala sa build number 20G1427, samtang ang macOS Monterey 12.6.9 giila nga build 21G726.

Usa sa hinungdanon nga pag-uswag sa kini nga mga pag-update mao ang patch alang sa CVE-2023-41064, usa ka kahuyangan sa seguridad nga mahimo’g tugutan ang arbitraryong pagpatuman sa code pinaagi sa usa ka malisyoso nga gihimo nga imahe gamit ang ImageIO. Gitubag sa patch ang usa ka isyu sa buffer overflow pinaagi sa pagpaayo sa pagdumala sa memorya, nga gihimo kini nga mas luwas.

Giila sa Apple nga adunay mga taho nga nagsugyot sa aktibo nga pagpahimulos sa kini nga pagkahuyang. Ang pagkadiskobre sa CVE-2023-41064 gi-kredito sa The Citizen Lab sa The University of Toronto's Munk School.

Tinubdan:

– Ang Citizen Lab sa Munk School sa Unibersidad sa Toronto