Ang Website sa Apple Store Nag-Offline Nag-una sa Paglansad sa iPhone 15

Ang website sa Apple Store temporaryo nga nag-offline kaniadtong Martes sa buntag, pipila lang ka oras sa wala pa ang gipaabot nga paglansad sa iPhone 15. Ang landing page nagpakita sa usa ka mensahe nga nag-ingon nga ang website nag-agi sa mga update ug nag-awhag sa mga bisita nga susihon pagbalik sa dili madugay. Usa ka blue-and-gray nga animated nga Apple logo, nga nakig-uban usab sa iPhone 15 launch event, gipakita uban sa usa ka working link sa livestream.

Ang Apple CEO nga si Tim Cook gikatakda nga ipadayag ang pinakabag-o nga bersyon sa punoan nga produkto sa kompanya sa 1 pm ET gikan sa Steve Jobs Theater sa Apple Park. Nagpabilin nga dili klaro kung ang pag-crash sa website usa ka sangputanan sa sobra nga interes sa iPhone 15 o kung ang Apple nagbag-o sa merkado sa online.

Ang iPhone 15 gilauman nga ipagawas sa Septyembre 22, nga adunay tulo nga mga modelo nga magamit sa lainlaing mga punto sa presyo. Ang standard nga bersyon magsugod sa $799, samtang ang Pro Max nga opsyon mapresyohan sa $1,099. Usa ka talagsaong pagbag-o sa iPhone 15 mao ang pagsagop sa USB-C standard charging port, nga gimando sa European Union. Kini nga lakang nagtimaan sa usa ka pagbiya gikan sa proprietary Lightning charging port sa Apple.

Ang mga tsismis nga naglibot sa iPhone 15 naglakip sa pagpaila sa usa ka "Action Button," nga maghatag sa mga tiggamit og dali nga pag-access sa lainlaing mga function ug setting nga wala maablihan ang aparato o pag-navigate sa mga app. Samtang nihit ang mga detalye, ang mga eksperto nagtuo nga kini nga butones mahimong magkalainlain ang iPhone 15 Pro gikan sa mga nangaging mga modelo.

Kasagaran nga gipaila sa Apple ang usa ka bag-ong produkto sa pagkahulog, ug ang iPhone 14 gipagawas kaniadtong Septyembre sa miaging tuig. Ang stock sa kompanya, nga bag-o lang nakaabot sa record nga market capitalization nga $3 trilyon, nakasinati og gamay nga pagtidlom atol sa trading sa sayo sa buntag niadtong Martes.

