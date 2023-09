Apple's iPhone 15 ug Google's Legal Battle Headline Martes Balita

By

Sa mga balita ugma, ang Apple mag-host sa tinuig nga keynote event, diin gilauman nga ipadayag ang gipaabot nga iPhone 15 ug Apple Watch Series 9. Kini nga panghitabo hinungdanon alang sa Apple, tungod kay ang pagbaligya sa iPhone nagkunhod sa bag-ohay nga mga quarter. Sa miaging semana, ang mga bahin sa kompanya nahulog sa kapin sa 6% tungod sa mga taho sa China nga nagdili sa mga iPhone alang sa mga trabahante sa gobyerno ug mga kompanya nga gipanag-iya sa estado. Ang pag-abli sa bag-ong iPhone ug Apple Watch moabut sa usa ka kritikal nga panahon samtang ang Apple nagtinguha sa pagpasig-uli sa kahinam ug pagdugang sa halin.

Samtang, nag-atubang ang Google og ligal nga away sa Department of Justice (DOJ) tungod sa mga alegasyon sa monopolyo sa online search. Ipresentar sa DOJ ang kaso niini sa pagsulay nga pamatud-an nga giabuso sa Google ang dominanteng posisyon niini sa industriya. Kini nga kiha batok sa Google usa ka hinungdanon nga pagsulay alang sa gobyerno sa US, tungod kay nagtinguha kini nga gamiton ang usa ka 133 ka tuig nga balaod aron makontrol ang higante sa teknolohiya ug uban pang dagkong mga magdudula sa industriya.

Ang sangputanan sa duha nga mga panghitabo adunay daghang epekto sa industriya sa teknolohiya. Ang bag-ong produkto nga gipadayag sa Apple magtino sa umaabot nga trajectory sa kompanya, tungod kay kini naningkamot nga mabawi ang posisyon niini isip usa ka lider sa merkado sa industriya sa smartphone. Sa laing bahin, ang ligal nga pakigsangka sa Google sa DOJ adunay mas lapad nga implikasyon alang sa regulasyon sa dagkong mga kompanya sa teknolohiya ug mahimong magbutang usa ka sumbanan alang sa umaabot nga mga kaso sa antitrust.

Sa kinatibuk-an, ang mga ulohan sa Martes nagsaad nga makapahinam nga mga kalamboan sa kalibutan sa teknolohiya. Ang iPhone 15 sa Apple nagpadayag ug ang ligal nga gubat sa Google nagpasiugda sa nagpadayon nga mga hagit ug mga oportunidad nga giatubang sa mga dagkong magdudula sa industriya.

Kahulugan:

- iPhone 15: Ang pinakabag-o nga pag-uli sa punoan nga smartphone sa Apple, gilauman nga ipadayag sa tinuig nga keynote event sa kompanya.

– Apple Watch Series 9: Ang pinakabag-o nga bersyon sa Apple's smartwatch, gipaabot usab nga mag-debut sa keynote event.

– Departamento sa Hustisya (DOJ): Ang federal executive department sa Estados Unidos nga responsable sa pagpatuman sa balaod ug pagdumala sa hustisya.

– Monopolyo: Mahitabo kung ang usa ka kompanya adunay eksklusibo nga kontrol sa usa ka partikular nga merkado o industriya, nga sagad nga mosangput sa anti-competitive nga pamatasan.

– Antitrust: Nagtumong sa mga balaod ug mga regulasyon nga gidesinyo sa pagpugong sa mga monopolyo ug pagpalambo sa patas nga kompetisyon sa merkado.

Tinubdan:

