Serye sa iPhone 15: Presyo, Mga Pag-upgrade, ug Mga Tsismis

Gitakda sa Apple nga ipadayag ang linya sa iPhone 15 niini sa kalihokan nga "Wonderlust" karon, ug daghang mga pagtulo ug tsismis ang mitumaw bahin sa pagpresyo sa mga modelo sa iPhone 15 Pro. Sumala sa kini nga mga gigikanan, ang mga modelo sa iPhone 15 Pro ug iPhone 15 Pro Max makakita usa ka hinungdanon nga pagtaas sa mga presyo kumpara sa mga modelo sa miaging tuig. Ang iPhone 15 Pro Max gilauman nga adunay labing kataas nga pagtaas sa presyo.

Gisugyot sa mga hungihong nga ang mga modelo sa vanilla iPhone 15 ug iPhone 15 Plus ilunsad sa parehas nga presyo sama sa ilang mga nauna, apan ang pipila nga mga taho nagpakita nga mahimo’g adunay us aka us aka pagtaas sa presyo. Sa laing bahin, ang iPhone 15 Pro Max gibalita nga makadawat sa labing taas nga pagtaas sa presyo kauban ang pinakadako nga pag-upgrade, nga naglakip sa usa ka periscope-style nga lens sa camera ug usa ka titanium chassis.

Ang bag-ong kasayuran gikan sa Macrumors nagsugyot nga wala’y pagtaas sa presyo alang sa mga non-pro nga iPhone 15 nga mga modelo. Ang base nga modelo sa iPhone 15 gilauman nga magsugod sa $799, parehas nga presyo sa iPhone 14 sa miaging tuig. Sa India, ang presyo sa base nga modelo gitakda sa Rs 79,900, ug lagmit nga kini magpabilin nga parehas karong tuiga.

Ang mga modelo sa iPhone 15 Pro giingon nga adunay mga pag-upgrade sa disenyo sama sa thinner ug curved bezels, ingon man usa ka bag-ong titanium frame aron ilisan ang stainless steel chassis. Adunay mga hungihong sa usa ka gidesinyo pag-usab nga "mute" nga buton nga mahimong magsilbi nga Action button nga susama sa Apple Watch Ultra. Kini nga pagbag-o mahimong mopuli sa side toggle button nga makita sa nangaging mga henerasyon sa mga iPhone.

Ang iPhone 15 Pro gilauman nga makakita sa pagtaas sa presyo nga $100, sugod sa $1099 sa US. Mahimong mosangpot kini sa pagtaas sa presyo nga labing menos Rs 10,000 sa India. Ang super-premium nga iPhone 15 Pro Max gibalita nga adunay labing kataas nga pagtaas sa presyo, nga adunay posible nga pagsugod nga presyo nga $1299 sa US.

