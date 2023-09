By

Sumala sa The Information, ang mga chips sa Apple, nga gigama sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), himoon sa bag-ong pabrika sa Phoenix, Arizona, sumala sa gipahibalo sa Apple CEO Tim Cook. Bisan pa, kini nga mga chips kinahanglan nga ipadala balik sa Taiwan alang sa asembliya tungod kay ang pabrika sa Arizona kulang sa gikinahanglan nga mga pasilidad alang sa pagputos sa mas advanced chips.

Ang pagputos mao ang katapusang yugto sa paghimo sa chip, diin ang mga sangkap gitigum sa sulod sa usa ka pabalay aron mapauswag ang katulin ug kahusayan sa kuryente. Samtang ang mga chips alang sa mga iPad ug Mac mahimong ma-package sa gawas sa Taiwan, ang mga chip sa iPhone kinahanglan nga ma-assemble sa nasud. Kini nga pamaagi sa pagputos gigamit sa Apple sukad sa 2016.

Gawas sa Apple, ang TSMC usab adunay ubang mga kliyente sama sa NVIDIA, AMD, ug Tesla, kansang mga modelo sa chip, lakip ang NVIDIA's H100, kinahanglan usab nga ipadala balik sa Taiwan alang sa pagputos. Ang advanced packaging nga gigamit sa iPhone gikataho nga gamiton sa Google alang sa umaabot nga mga Pixel phone usab niini.

Ang gobyerno sa US, pinaagi sa CHIPS Act, naggahin ug dakong pondo aron madasig ang paghimo sa chip sa US ug makunhuran ang pagsalig sa mga suppliers sa gawas sa nasud. Kini nga lakang nagtumong sa pagpauswag sa industriya sa semiconductor sa US taliwala sa mga tensyon sa China sa Taiwan.

Samtang ang gobyerno nagtukod usa ka National Advanced Packaging Manufacturing nga programa aron madala ang chip packaging sa US, nakadawat kini labi ka gamay nga pondo kung itandi sa paghimo sa chip. Ang Institute of Printed Circuits nag-ingon nga kini nagpaila sa kakulang sa pag-prioritize sa packaging. Wala’y plano ang TSMC nga magtukod mga pasilidad sa pagputos sa US tungod sa taas nga gasto nga nalambigit ug lagmit maghatag bisan unsang umaabot nga pamaagi sa pagputos sa Taiwan.

Tinubdan:

- Ang impormasyon